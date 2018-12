Irruzione fredda sulle adriatiche e al sud verso capodanno

retemeteoamatori

: Ondata intensa di freddo artico-continentale anche sulla nostra Penisola da dopo Capodanno? Scopri le news con ques… - MeteoInDiretta : Ondata intensa di freddo artico-continentale anche sulla nostra Penisola da dopo Capodanno? Scopri le news con ques… - newsagielle : Irruzione fredda nel meteo di fine anno. Attesi fino a 10 gradi in meno - ReteMeteoAmator : ?????#Irruzione #fredda #Artica tra Domenica e #Capodanno lungo l'Adriatico e al meridione con instabilità. Tempo sta… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ben trovati a tutti la fase stabile che ci sta accompagnando in questi giorni andrà a fine proprio tra il 30 Dicembre e il 1 Gennaio.Il robusto anticiclone che protegge la penisola sposterà infatti i suoi massimi sul regno Unito facendo passare sul suo bordo orientale ariaarticalo stivale.Il tutto negli ultimi aggiornamenti mostra come in realtà non avremo tempo stabile ovunque.L’ariainfatti scivolerà lungo l’adriatico portando gia’ domenica 30 dicembre prima instabilità sul medio-basso versante adriatico, le Tirreniche meridionali e la Sicilia settentrionale, con nevicate sui rilievi a quote medie.Fiocchi ancheAlpi di confine. Venti in rotazione da nord e temperature in deciso caloPer San Silvestro 31 Dicembre si manterranno venti di grecale con instabilitàregionicentro meridionali ma ...