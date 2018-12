Scuola | bene rinnovo contratto ma occorre recuperare gap inflazione

Scuola/ Più Francia e meno Italia farebbero bene ai dirigenti scolastici : Il concorso 2017 per dirigenti scolastici sta subendo continue variazioni che ne minano correttezza e validità. La centralizzazione è fallita.

Un neurologo leghista non ha preso bene il fatto che la figlia cantasse 'Bella ciao' a Scuola : “Avendo sorpreso mia figlia a canticchiare “Bella ciao” ho appreso da lei con mia somma meraviglia che questa canzone farà parte della recita di Natale della scuola elementare De Amicis che quest’anno verterà sulla Costituzione italiana e non sul Natale. Non vorrei allora che questa decisione altro non sia che una scelta ad hoc fatta per non turbare la sensibilità delle famiglie di religione ...

Sonno - iniziare Scuola e lavoro alle 10 fa bene alla salute : Più memoriaMeriti una pausaPiù creativaPrevieni le malattiePiù serenaConcentrati sul respiroPiù magraProteggi il sistema nervosoMeglio iniziare con calma, al mattino? A scuola come al lavoro, cresce il fronte di chi pensa che un calcio d’inizio soft possa portare benefici di vario tipo. Il dibattito è acceso in particolare in Gran Bretagna. Il 70enne Paul Kelley, ex dirigente scolastico della Monkseaton community school e noto ricercatore in ...

Scuola : Rizzoli - bene Bussetti su proposte autonomia regionale : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - "Vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'apertura manifestata dal ministro Marco Bussetti nei confronti delle nostre proposte sul sistema d'istruzione nell'ambito della trattativa sulla maggiore autonomia regionale". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri (2) : (AdnKronos) - La circolare, inoltre, prevede dei controlli a campione: “una volta conclusa l’istruttoria degli uffici regionali i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione a quanto previsto dal 3° comma, art. 1 della legge regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, adempiran

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri : Padova, 24 ott. (AdnKronos) - “La decisione della Regione è una scelta di buon senso che va nella direzione auspicata di Anci Veneto e permette di superare una situazione di impasse che si stava facendo difficile per le strutture amministrative dei Comuni. Noi siamo per il pieno rispetto della legge

In Italia l’ascensore sociale è bloccato : solo il 12% degli studenti poveri va bene a Scuola : In Italia l'ascensore sociale è bloccato e questo sbarramento colpisce le persone meno abbienti già durante l'età scolastica. Secondo il Rapporto Ocse-Pisa, in media sono pochi gli studenti bravi e svantaggiati che hanno la possibilità di studiare nelle scuole migliori, questo perché l'orientamento già dopo la scuola media molto spesso è più legato all'origine sociale che alle reali attitudini scolastiche degli studenti, il che porta gli ...

