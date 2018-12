Juventus | in uscita Spinazzola | se ne riparlerà dopo la Supercoppa

calcioweb.eu

: #Juve, in uscita #Spinazzola: se ne riparlerà dopo la #Supercoppa - CalcioWeb : #Juve, in uscita #Spinazzola: se ne riparlerà dopo la #Supercoppa - Virginia4life : oggi è uscita la tifosa che è in me ma quando sento,vedo e leggo stronzate non riesco a tacere.... #Juventus #FinoAllaFine - DiegoMeStesso : @marybelva @lucagran La Juventus ha gia venduto higuain al milan, visto l'obbligo di riscatto inserito nel contratt… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Laha una nutrita batteria di esterni ma tra questi l’unico a non aver avuto spazio è Leonardo. L’ex laterale sinistro dell’Atalanta si è infortunato in primavera e solo di recente è tornato a disposizione di Allegri, che però non lo ha ancora utilizzato, nonostante i problemi fisici di Cuadrado e Cancelo e l’assenza di alternative per Alex Sandro. Quasi sicuramentea gennaio lascerà Torino, magari in prestito, per riprendere confidenza col campo e ritornare quello di Bergamo e riconquistare la. Su di lui ci sono già Bologna e Genoa, ma la sensazione è che i bianconeri vogliano aspettare almeno lacontro il Milan del 16 gennaio per capire come procederanno i recuperi di Cancelo e Cuadrado. Se i due offriranno le giuste rassicurazioni, allorapotrà allontanarsi dalla Mole.SCARICA GRATIS L’APP ...