Scossa di 4 8 | paura a Catania | danni e feriti  

Etna - Scossa di magnitudo 4.8 tra Viagrande e Trecastagni : quattro feriti. Paura a Catania : Due giorni dopo l’eruzione dell’ Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Etna - forte Scossa di terremoto nella notte a Catania : paura e gente in strada - danni e feriti [LIVE] : 1/10 ...

Etna - violenta Scossa di terremoto nella notte a Catania : paura e gente in strada - danni a case e chiese [LIVE] : 1/4 ...

Etna - forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura - crolli e feriti : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione dell' Etna , sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Lo sceneggiaTore televisivo Dino Giarrusso esce per strada ma su Twitter invita alla calma

Catania - forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.8. Paura e gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione dell'Etna, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese

Forte terremoto in Sicilia : Scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte Scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro / Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’ Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto sull'Etna - ancora paura in Sicilia. « Scossa avvertita a Catania» : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 20.29 nel Catanese. L'Ingv ha rilevato una magitudo di 3.1, a profondità di solo un chilometro. I comuni...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 a Norcia in mattinata : paura tra la popolazione : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv, stamattina alle 9.35, a sei chilometri da Norcia , Perugia,. Tra gli altri comuni più vicini all'epicentro ci sono Accumoli e ...

Forte Scossa di magnitudo 4 - 2 al Centro-Nord : paura fra Romagna - Marche e San Marino : Una Forte scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata poco fa, precisamente alle 13,48, dalla Sala Sismica di Roma-INGV, lungo la costa riminese, in Romagna . Il sisma, secondo le prime stime ufficiali, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna , ma sarebbe stato avvertito in molti altri centri vicini, fra cui San Muoro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo e nella ...

Scossa di terremoto di 4.2 vicino Rimini : paura su tutta la costa - avvertita anche nelle Marche : Una Scossa di terremoto di magnitudo che oscilla tra 4.1 e il 4.6 è stata registrata a Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini ed è stata avvertita fino al Nord delle Marche . Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, ma tanta è stata la paura dei residenti.Continua a leggere

Forte Scossa di terremoto a Rimini : paura e gente in strada : La scossa è stata avvertita a Rimini e provincia. Molte le persone che, per la paura, sono scese in strada