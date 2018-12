Rom | agenti di polizia accerchiati dentro il campo costretti a sparare per non essere

Riverso sul volante picchia agenti che lo soccorrono : fermato Romeno : Resistenza, violenza, lesioni e minacce a Pubblico ufficiale sono le pesanti accuse contestate ad un immigrato romeno di 42 anni arrestato dai poliziotti del Commissariato di Nardò nella serata di martedì.Lo straniero, residente a Copertino, era stato notato da alcuni passanti mentre era Riverso sul volante della sua auto ferma contromano, e con i fari accesi, sulla strada provinciale che conduce a Leverano.Pensando che l"uomo avesse accusato un ...

Roma indaga 7 agenti egiziani per il caso Regeni. E Fico fa la sua parte : Sette agenti dei servizi segreti egiziani saranno indagati dalla procura di Roma per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore 28enne di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato cadavere il 3 febbraio lungo la strada che dalla capitale conduce ad Alessandria. L'atto istruttorio, che tecnicamente il procuratore Giuseppe Pignatone e il pm ...

Roma - Atac : altri 3mila autisti nominati agenti di polizia amministrativa : Complessivamente sono 3.600 conducenti in possesso della qualifica in attuazione del piano sicurezza dell'azienda

RomA - BLITZ CONTRO CLAN CASAMONICA : SGOMBERATE 8 VILLE/ Saranno demolite : in azione 600 agenti - IlSussidiario.net : ROMA, BLITZ CONTRO CLAN CASAMONICA: SGOMBERATE 8 VILLE. Saranno demolite, in azione 600 agenti: hanno incontrato resistenza solo in una casa.

Romano Fenati choc : il pilota di Moto3 sfreccia in autostrada e insulta gli agenti - denunciato : Romano Fenati choc. Strepiti e ingiurie contro gli agenti della polizia Stradale di Porto San Giorgio nelle Marche che lo avevano fatto accostare in autostrada dopo averlo sorpreso a sfrecciare...

Roma - la custode del deposito Atac? La matrona del campo Rom. Gli agenti le chiedono la chiave : La matrona del vicino campo rom unica custode della sottostazione elettrica del deposito Atac. Tanto che perfino le forze dell’ordine si sono dovute rivolgere a lei per risolvere il “mistero del lucchetto”. Una notizia che sta rallegrando da questa mattina il ponte bagnato di autisti e macchinisti di Roma. Anche se, visti i fatti, non ci sarebbe nulla da ridere. La surreale scoperta è avvenuta ieri sera, quando in seguito all’ennesimo temporale ...