Banche | Ft | Carige giovedì alla prova di riapertura mercati

Maccarone : "Carige può farcela da sola. Lo spread mina le Banche" : Il presidente del fondo di tutela dei depositi racconta il caso genovese. 'La decisione rispecchia un evidente spirito di solidarietà e di responsabilità del settore Credito' Intervista Carige può ...

Banche - perché il salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...

Carige - 320 milioni dal Fondo Banche : Salvataggio di sistema per Banca Carige, 'messa in sicurezza' come ha commentato il presidente Pietro Modiano e sottolineato dal premier Giuseppe Conte: 'Piena soddisfazione per il rafforzamento ...

Carige sarà salvata dalle altre Banche - ma i principali azionisti non parteciperanno all’operazione : Carige, la banca genovese da anni in gravi difficoltà, sarà salvata dalle altre banche italiane che acquisteranno un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro che potrà essere in futuro convertita in azioni. Pietro Modiano, presidente della banca, ha definito l’operazione

Carige - il salvagente delle Banche : "Ora l'aggregazione" : Il Fondo di garanzia investe 320 milioni e avrà fino al 49,9%. Innocenzi: piano nel 2019, prima dell'aumento di capitale A salvare Carige saranno le altre banche italiane, attraverso un'azione che il ...

A salvare Carige saranno le altre banche italiane, attraverso un'azione che il presidente Pietro Modiano definisce «di solidarietà di mercato». Il comitato di gestione dello Schema volontario del Fondo interbancario ha deliberato un intervento sino a 320 milioni e avrà al massimo fino al 49,9% della banca. Soldi che Carige non era in grado di trova...

Banche - corsa contro il tempo per il salvataggio di Carige : Stato di allerta massima a Genova ma non per il pericolo nubifragi. La crisi di Carige si sta aggravando. Oltre al rafforzamento patrimoniale sollecitato da luglio dalla Bce, negli ultimi giorni si ...

Carige - aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato dalle Banche italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

nuovo aumento di capitale in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varerà, secondo fonti finanziarie non confermate, un'ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell'ambito di un piano unitario...