Usa | bambino migrante muore sotto custodia | secondo caso in un mese

Usa - taglia la pancia alla vicina incinta di 8 mesi e le ruba il bambino : La tragedia che si è verificata nel Nord Dakota, negli Usa, ha dell'incredibile. Una ragazza di soli 22 anni con in grembo un bambino di 8 mesi, è deceduta dopo che la vicina di casa le ha tagliato il ventre per impossessarsi del suo piccolo. La ragazza in questione si chiamava Savannah Greywind ed era una infermiera molto disponibile e amorevole con tutti. L'assassina invece, Brooke Crews, voleva rimanere incinta e diventare mamma ad ogni ...

Usa - prete anti-Trump realizza un presepe con Gesù bambino euro "incarcerato" : Costui ha dichiarato: "Questa natività è una perfetta fotografia del mondo attuale. Il nostro presepe è strettamente connesso alle questioni politiche oggi predominanti. Attraverso gli elementi ...

'Archimede il bambino di SiracUsa' - il libro di Romita presentato al RO.ME. : ... Archimede e Leonardo, e più in generale della scienza e dell'arte. Ma la tre giorni romana, per il Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa, ha rappresentato ancora una volta l'occasione per ...

Stati Uniti - catechista abUsa di un bambino di tre anni : preso grazie alle telecamere : Gli era stato affidato un gruppo di bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni per potersi occupare di loro in qualità di catechista. La sua proverbiale bontà aveva fatto colpo su moltissimi dei genitori che portavano al catechismo i propri figli. Ma le telecamere di sorveglianza all'interno della chiesa stessa lo riprendono mentre pratica atti sessuali su un bambino di tre anni. E' successo a North Charleston, nello Stato della Carolina del ...

In Usa un bambino su 40 presenta un disturbo dello spettro autistico : Secondo una ricerca pubblicata da Pediatrics, rivista ufficiale della American Academy of Pediatrics, un bambino su 40 presenta un disturbo dello spettro autistico negli Stati Uniti: si tratta del 2,5% su un totale di circa 1,5 milioni di ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Il nuovo studio si basa su un sondaggio condotto sui genitori, che offrono la propria valutazione. E’ stata anche rilevata una maggiore incidenza in alcuni ...

Thai boxe sotto accUsa dopo la morte di un bambino sul ring : I sostenitori del Muay Thai sostengono che questo sport fa parte della tradizione e della cultura Thailandese. Ma per molte famiglie povere avviare un figlio fin da piccolo alla carriera di boxeur è ...

VIRUS SIMIL-POLIO A PAVIA : RICOVERATO BAMBINO DI 6 ANNI/ Le condizioni di salute - negli Usa già 90 casi - IlSussidiario.net : VIRUS SIMIL-POLIO a PAVIA: un BAMBINO di 6 ANNI è stato RICOVERATO al Policlinico San Matteo. Sospetto contagio per infezione da enteroVIRUS D68 , EV-D68, .