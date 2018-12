Trentenne morto in Valmalenco | indagini aperte anche sull’ipotesi di omicidio 

Trentenne morto in Valmalenco - il mistero del corpo che nessuno vedeva : era in una zona controllata da decine di soccorritori : Aperte tutte le ipotesi sulla fine di Mattia Mingarelli, scomparso il 7 dicembre nei boschi di San Giuseppe. S'indaga anche per omicidio, forse il corpo è stato spostato. Disposta l'autopsia