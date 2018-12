Manovra, Conte: rispetto per Parlamento

: Tria e Conte in senato,imbarazzati e solo all’ultimo minuto,provano ad uscire dall’isolamento, ma fotografano la sc… - DarioStefano : Tria e Conte in senato,imbarazzati e solo all’ultimo minuto,provano ad uscire dall’isolamento, ma fotografano la sc… - davidefaraone : Hanno una festa organizzata per la manovra, Conte ha prenotato una sala al Senato per presentarla. C’è un piccolo p… - chedisagio : Ieri Salvini non era in Aula per le comunicazioni di Conte sulla manovra. Il premier dice: 'impegni istituzionali'.… -

I tempi stretti in Senato per discutere lasono stati dovuti al "negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso". Il governo non voleva "comprimere il vaglio del". Così il premiersu La Stampa, parlando delle polemiche sui tempi di approvazione. "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione sullaal, ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea", afferma.(Di lunedì 24 dicembre 2018)