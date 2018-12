Governo | premier Conte | ' Lega e M5S restano uniti'

Sondaggio Giuseppe Conte di Youtrend - quanto dura il Governo : il 58% degli italiani stronca il premier : quanto dura il governo? Il Sondaggio di Youtrend per la prima puntata de Il confine , approfondimento politico di Sky Tg24 diretto da Sarah Varetto , regala risultati abbastanza chiari: il 58,2% degli ...

Belgio - Governo crolla sul Global Compact : premier dà le dimissioni : Belgio, governo crolla sul Global Compact: premier dà le dimissioni 10 giorni fa, il principale alleato di governo è uscito dall’esecutivo. Il governo, diventato di minoranza, non ha retto l’urto dell’uscita dei nazionalisti fiamminghi, che sostengono che l’accordo avrebbe tolto la sovranità al Belgio sulla gestione dei migranti. E così il premier ha rassegnato le dimissioni. Michel, in carica dall’ottobre del 2014, ...

Belgio di nuovo senza Governo Il premier Michel si è dimesso : Il primo ministro belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni dopo la crisi di governo causata dalla rottura con i nazionalisti fiamminghi a seguito dello scontro sul Global migration compact. Segui su affaritaliani.it

Belgio - premier Charles Michel annuncia le dimissioni. Governo si era spaccato dopo l’ok al Global Compact : Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re Filippo. Nei giorni scorsi il Global Compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell’esecutivo. Le dimissioni dovranno essere accolte dal sovrano, che – riferiscono i media locali – potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Il 9 dicembre i ministri nazionalisti ...

Sri Lanka - il premier si dimette per mettere fine alla crisi di Governo : La crisi politica Il 27 ottobre 2018 il presidente Maithripala Sirisena ha rimosso dalla carica di primo ministro Ranil Wickremesinghe e ha nominato al suo posto Mahinda Rajapaksa, già premier dal ...

RUMORS/ Il piano di B. e Salvini per un nuovo Governo : Matteo premier - Silvio al Senato : Stavolta Berlusconi non l'ha sparata grossa, anche se nessuno gli ha creduto. E invece l'accordo , con Salvini, c'è. Ci stanno anche alcuni M5s.

RepZine. Massimo Ghini in 'Natale a 5 stelle' : 'Io - premier di un Governo da ridere' : Il presidente del Consiglio che non t'aspetti. Massimo Ghini interpreta un premier maldestro in 'Natale a 5 stelle', il film di Carlo Vanzina...

SALVINI vs CONFINDUSTRIA/ Le amnesie del vicepremier su imprese e Governo - IlSussidiario.net : Matteo SALVINI non sembra aver gradito le posizioni espresse da CONFINDUSTRIA. Ma la sua reazione sembra dimenticare qualcosa di importante

Iraq : il premier Mahdi non riesce a completare la squadra di Governo - si fa largo l'ombra di una crisi politica : ... al momento ancora monca di ministri chiave quali quelli dell'Interno e della Difesa, rischiano di degenerare in una nuova crisi politica. Anche oggi, infatti, la Camera dei rappresentanti è stata ...

Boccia al Governo : «Evitare procedura d'infrazione Ue. Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Rappresentano una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria , gli artigiani di Cna e Confartigianato , il mondo delle cooperative, i commercianti, le imprese edili ...

Boccia al Governo : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

GILET GIALLI - MACRON CHIEDE AL PREMIER DI INCONTRARLI/ Ultime notizie - Mouraud 'Governo fermi il caro benzina' - IlSussidiario.net : Francia, protesta GILET GIALLI: presto incontro con MACRON? Ultime notizie, presidente CHIEDE al PREMIER di riceverli ma Mouraud detta le sue regole.

Governo - premier Conte : 'Con l'Unione Europea dialogo costruttivo' : La cena tra il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Juncker Presidente della commissione Europea e i suoi vice presidenti Moscovici e Dombrovskis pare sia riuscita a riportare il sereno tra Roma e Bruxelles. Almeno a parole, anche perché l'interesse di tutti è quello di cercare di abbassare i toni per tenere basso lo spread. Nel frattempo la trattativa non sarà semplice e andrà avanti ad oltranza. Il presidente del Consiglio ha ...

Rifiuti - il premier Conte : “Ci sono diversità di vedute ma attueremo il contratto di Governo” : Rifiuti, la questione che ha creato tensioni negli ultimi giorni, Conte: “La nostra guida è il contratto di Governo” “Non c’è nessuna polemica, c’è qualche diversità di vedute ma l’indirizzo politico del governo è chiaro” e “la guida è il contratto“, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di firmare nella prefettura di Caserta il protocollo di ...