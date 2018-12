E perché non augurare buon Natale anche a Salvini e a quelli come lui?

Carolina Picchio - non spiegare perché i cinque bulli sono liberi è disinformazione : È giusto che i cinque bulli che hanno indotto al suicidio Carolina Picchio non vadano in galera? A prima vista mi è sembrato il solito perdonismo cattocomunista che lascia libere persone profondamente fuori di testa che torneranno a compiere crimini. Ho letto vari articoli dai quali si evince che il tribunale ha dichiarato l’estinzione del reato dopo un percorso di messa in prova. Quattro chiacchiere con un assistente sociale e via? A leggere ...

perché il prezzo del petrolio continua a crollare nonostante i tagli dell'Opec : Il motivo principale deriva dal fatto che l'offerta è superiore alla domanda e che le prospettive dell'economia mondiale non sono più così rosee come qualche mese fa. Questa tendenza è stata messa in ...

perché la manovra non piace ai sindacati : E ancora gli stessi continuano a esprimere il dissenso dichiarando che la manovra del Governo non tiene conto delle aree deboli del Mezzogiorno e nemmeno dell'economia reale e della competitività. ...

perché il Natale non è solo dei cristiani : Che ci piaccia o no, il San Nicola più famoso e riconoscibile dai visitatori di tutto il mondo è quest'ultimo. Non c'è dubbio che sia una banalizzazione: ma forse è il prezzo da pagare per avere una ...

Conte spiega perché in Senato non c'è stato tempo di discutere la manovra : Roma, 24 dic., askanews, - I tempi di discussione strettissimi al Senato per la manovra sono stati dovuti al 'negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso, le tempistiche' ma non c'era 'nessuna ...

perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Reddito di cittadinanza, pensioni, migranti. E gli under 30? Scomparsi. Il governo «del cambiamento» sembra aver dimenticato per strada le nuove generazioni, con una manovra sbilanciata sulle fasce anagrafiche più anziane. Un vizio che ricorda la vecchia politica ...

«Lei mi tiene - nonostante il tradimento : perché non basta l’orgoglio - per rompere gli amori?» : Buonasera Ester. Chi scrive, storia vera nonostante il nick stupido, è un traditore recente ma seriale. Molto fluido e dominante. Il traditore, da vero pirla, si è fatto beccare in estate (freudiano?). La tradita, con notevole sorpresa, si mostra tosta e risoluta, e mi tiene ancora in casa, nonostante la rabbia. Fino a fine luglio siamo stati una bella coppia, con prole altrettanto bella, completamente autonoma e molto indipendente per gusti, ...

perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Ma il colpo più grave, agli occhi del mondo universitario, è il blocco completo delle assunzioni fino al 15 novembre 2019: una barriera che rallenta, ulteriormente, il ricambio interno a un sistema ...

Picchia nonno 90enne perché gli rifiuta soldi per droga - arrestato a Pavia : Ha Picchiato a sangue il nonno 90enne perché non voleva dargli i soldi per la droga. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Rivanazzano (Pavia). Nel corso di un controllo per prevenire truffe agli anziani e spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Rivanazzano, coordinata dalla Compagnia di Voghera, è stata allertata dalle grida che arrivavano da un'abitazione in paese. I militari si sono trovati di ...

Giovanni Muciaccia : "Politici - non esagerate con la colla vinilica sulla poltrona perché poi ci rimanete incollati a vita" : Giovanni Muciaccia trasforma la manovra in un "attacco d'arte". Dopo aver già ironizzato sulla ormai celebre lista di "Fatto" pubblicata da Luigi Di Maio, oggi il noto conduttore di Art Attack è tornato a prendersi gioco della politica italiana, stavolta con un video postato sul suo profilo Facebook.Nelle immagini Muciaccia cinque copie della lista del vicepremier, tenute assieme dall'immancabile colla vinilica, per costruire 5 ...

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Tsunami in Indonesia : perché non è stato possibile lanciare l’allerta [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Ecco perché lo spread può scendere ancora - ma non troppo : Rispetto ai 328 punti base che lo spread tra BTp e Bund ha toccato il 20 novembre, i 257 attuali rappresentano un cambio di livello non indifferente. Ma resta elevato: l’Italia paga 1,45 punti percentuali di interessi in più della Spagna e 1,16 in più del Portogallo per finanziarsi a 10 anni. Ecco perché lo spread scende, ma non più di tanto...

LeBron James accusato di ‘tampering’ - gm in rivolta : “perchè l’NBA non punisce lui e i Lakers?” : Dopo gli ultimi complimenti fatti da LeBron James ad Anthony Davis, nei quali in molti hanno visto, fra le righe, un invito per trasferirsi ai Lakers, diversi gm della lega hanno espresso il loro disappunto “Qualsiasi giocatore che, direttamente o indirettamente, attira, induce, persuade o tenta di invogliare a se qualsiasi altro giocatore, allenatore, General Manager che è sotto contratto con altri deve rispondere di tale violazione ...