Come gli italiani vedono la tecnologia del futuro | tra PC | 5G e Intelligenza Artificiale

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : record - statistiche e curiosità. Kamil Stoch alla caccia del tris consecutivo Come Bjorn Wirkola : Si avvicina il tempo che dal 1953 tutto il mondo del Salto con gli sci aspetta: la Tournée dei 4 Trampolini. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, a cavallo tra un anno e l’altro, sarà in questi quattro luoghi, equamente divisi tra Germania e Austria, che si scriverà un altro pezzo di storia di questo sport. Due sole volte un uomo è riuscito a portarsi a primeggiare su tutti e ...

Manovra - Come si svolge l’attività dei lobbisti : “Facciamo funzionare meglio la democrazia” : come funziona l'attività dei lobbisti durante la legge di Bilancio? E cosa fanno concretamente? Lo spiega Giusi Gallotto, ceo di Reti, sottolineando che permette di far "funzionare meglio la democrazia". E sul rapporto con la nuova maggioranza aggiunge: "Non abbiamo riscontrato chiusure o ostacoli pregiudiziali. Su molte questioni abbiamo avuto un’interlocuzione costante e costruttiva".Continua a leggere

Serie A calcio in tv a Santo Stefano - il programma e gli orari delle partite. Come vederle su Sky e DAZN : Il calcio italiano sta già per tornare: la diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente mercoledì 26 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Frosinone e Milan, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben cinque partite: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma e Sampdoria-Chievo. Alle ore 18.00 si giocheranno invece altre tre sfide, Roma-Sassuolo, SPAL-Udinese e ...

Inter - l’ex Adriano : “I nerazzurri Come una famiglia - Ronaldo e Icardi…” : Adriano è uno di quei classici giocatori da “sarebbe potuto diventare” o “avrebbe potuto fare”, così carico di potenziale non adeguatamente supportato dalla tenuta mentale. Il brasiliano ha rilasciato un’Intervista a DAZN soffermandosi molto sul suo passato in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha riportato: “So quanto ero forte, so che facevo cose importanti in campo. Non mi rendevo conto all’inizio di ...

NBA - il calendario e gli orari delle partite del giorno di Natale. Come vederle in tv e streaming : che 25 dicembre! : Il classico appuntamento con le partite di Natale della NBA si rinnoverà anche quest’anno. Vedremo, tutti di fila, cinque incontri in altrettante famose arene degli Stati Uniti, con partenza da un luogo d’eccezione: il Madison Square Garden di New York. Ognuna delle partite in questione ha i suoi motivi d’interesse: Knicks-Bucks è il Madison, ma anche Giannis Antetokounmpo; Rockets-Thunder riporta alla mente una sfida che ha ...

Biglietti Atalanta-Juventus : Come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : Come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Biglietti Frosinone-Milan : Come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Frosinone e Milan, in programma alle ore 12.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i ciociari, penultimi in classifica, ed i rossoneri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La formazione ciociara in casa ha totalizzato quattro punti in otto partite, frutto di quattro ...

Come cambierà la legislazione per gli Ncc in Italia : Nove commi per disciplinare i Noleggi con conducente. Il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea' è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri per ...

Sport in tv la vigilia di Natale : gli orari e tutti gli eventi del 24 dicembre. Come vederli in streaming : Giornata di festa e giornata di attesa quella della vigilia di Natale. Il 24 dicembre ha sempre in sé qualcosa di magico e speciale perché il candore familiare ha una sapore particolare. Lo Sport per un giorno, in larga parte, si concede una pausa, fatta eccezione per le serie americane del basket NBA e del football americano NFL con alcune partite in programma nella nottata italiana tra il 23 e il 24. Per chi avesse voglia di gustarsi alcuni ...

Calendario Serie A calcio - gli orari e il programma delle partite di Santo Stefano. Come vederle in tv e streaming il 26 dicembre : Una Serie A sotto l’albero ci apprestiamo a vivere. Il 26 dicembre, infatti, andrà in scena il “Boxing Day” della massimo campionato italiano, ovvero il 18° turno. Il torneo nazionale dunque sposa la filosofia inglese e vedrà i protagonisti in campo. Alle 12.30 saranno Frosinone e Milan a dare il via alle danze. Al “Benito Stirpe” gli uomini di Rino Gattuso vanno a caccia dei tre punti al cospetto di una formazione ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e Come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...