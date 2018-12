Petrolio | calo record produzione in Messico a novembre | -8 | 7%

Petrolio - scorte settimanali in calo negli USA : Si contraggono le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 14 dicembre 2018 sono calate di 0,5 ...

Petrolio : in calo a Ny a 48 - 84 dollari : ANSA, - NEW YORK, 18 DIC - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,09% a 48,84 dollari al barile.

Petrolio : chiude in netto calo a Ny : NEW YORK, 6 DIC - Chiusura in netto calo per il Petrolio a New York, dopo la fumata nera alla riunione dell'Opec sul taglio alla produzione. Il greggio si e' attestato a 51,06 dollari , -3,46%, , ...

Il calo del Petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Borse colpite dal caso Huawei - Petrolio in calo mentre si incontrano i Paesi Opec : MILANO - Ore 12:50. Il caso Huawei preoccupa i mercati, ponendo già fine a quell'ottimismo sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina che era scaturito dall'incontro a margine del G20 argentino . ...

Petrolio : in calo a 52 - 55 dollari : ANSA, - ROMA, 5 DIC - Il Petrolio è in calo a 52,55 dollari per il barile Wti e a 61,27 dollari per il Brent.

ANSA, - WASHINGTON, 30 NOV - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 50,93 dollari al barile, -1%,. 30 novembre 2018

Carburanti - costi in calo con il prezzo del Petrolio in discesa : MILANO - I cali del petrolio che preoccupano le aziende del settore, fanno bene agli automobilisti alla pompa di benzina: non si fermano i ribassi sulla rete Carburanti italiana. Con le quotazioni dei ...

ANSA, - NEW YORK, 28 NOV - Petrolio in calo a New York scambiato a 51,08 dollari al barile, -0,93%,. 28 novembre 2018

Petrolio : in calo a 51 - 11 dollari : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Petrolio in calo sul mercato after hour. Il Wti con consegna a gennaio cede 52 cent a 51,11 dollari al barile a New York. A Londra il Brent perde 21 cent a 60,27 dollari al ...

Trump ringrazia il presidente T per il calo del prezzo del Petrolio : ... grazie presidente T," ha scritto dal suo resort Mar-a-Lago, ribadendo che "è come un grosso taglio delle tasse", da "aggiungere alle altre buone notizie per l'economia". Nei giorni scorsi, Trump ...

Petrolio ancora in calo - sui minimi del 2018 : Non si arresta la corsa al ribasso del prezzo del Petrolio , che è arrivato a toccare i livelli più bassi del 2018 . A pesare sulle quotazioni dell'oro nero sono le preoccupazioni per il rallentamento ...

Calo Petrolio : compagnie aeree pronte ad approfittarne : Il Calo del petrolio spinge le compagnie aeree a intavolare trattative per strappare contratti tali da compensare il pesante fardello sostenuto nei mesi scorsi, che è stato causa della contrazione ...