Pensioni | reddito di cittadinanza | giochi | bonus auto e non solo Ecco in pillole il

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e Pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Pensioni - assunzioni - reddito : misura per misura - ecco il testo definitivo della manovra : Con la Quota 100 non ci saranno penalizzazioni ma l’assegno arriverà tre mesi dopo, che diventano sei per i dipendenti pubblici. Diminuisce il fondo per gli investimenti statali

Salvini : 'Siamo stanchi ma contenti. I decreti su reddito e Pensioni? I primi di gennaio' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è nell'Aula del Senato dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Ai banchi del governo ci sono anche i ministri Tria, ha ...

Manovra - Salvini : 'Su reddito e Pensioni i decreti a gennaio' : Su reddito di cittadinanza e pensioni "mi pare che sia tutto pronto". A indicarlo è il vicepremier Matteo Salvini, giunto in Senato per il voto di fiducia sulla Manovra. E spiega che i due decreti ...

Salvini : «Siamo stanchi ma contenti. I decreti su reddito e Pensioni? I primi di gennaio» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è nell'Aula del Senato dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Ai banchi del governo ci sono anche i ministri Tria, ha ...

Salvini : "Decreti reddito e Pensioni a gennaio" : "Siamo stanchi ma contenti". Sono le prime parole del vicepremier Matteo Salvini al Senato per la fiducia al maxi-emendamento alla manovra . "Mi pare sia tutto pronto" ha aggiunto, aggiungendo che i ...

Stralcio cartelle per chi è in difficoltà Dalle Pensioni al reddito - tutte le misure : Intanto, è ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano di 'errori' contenuti nel testo del maxiemendamento - presentato oggi al ...

Stralcio cartelle per chi è in difficoltà. Dalle Pensioni al reddito - tutte le misure : Intanto, è ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano di 'errori' contenuti nel testo del maxiemendamento - presentato oggi al ...

Dal reddito alle Pensioni - le misure del 'maxi' : Roma, 22 dic., AdnKronos, - Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl ...

Dal reddito alle Pensioni - le misure del 'maxi' : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra : domani maxi emendamento. Verso decreti per reddito e Pensioni a gennaio : Politica Economica 20 dicembre 2018 Manovra/ Nessun aumento dell'Iva - Sì, ma solo per il 2019, «Pd: nessun voto, domani imporranno fiducia » «Èla prima volta di una Manovra totalmente ...

Manovra : domani maxi emendamento. Verso decreti per reddito e Pensioni a gennaio : domani, 21 dicembre, alle 16 il governo presenterà il maxiemendamento alla Manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. Lo riferiscono Luca Ciriani (Fdi) e...

Manovra - è caos : in Aula senza mandato. Verso decreti per reddito e Pensioni a gennaio : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' ad aprile. Botta e risposta Boeri-Bongiorno sulle Pensioni : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - L a Manovra al ...