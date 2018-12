tuttosport

: Ncc: Anitrav, il 27 in piazza a Roma - ansa_it : Ncc: Anitrav, il 27 in piazza a Roma - Annicxs1 : Contro il potere e l'arroganza dei soliti noti diamo voce e autiamo gli #NCC #liberaconcorrenza @luigidimaio… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) ANSA, -, 23 DIC - "Siamo in riunione con le altre associazioni per ammortizzare la botta. Stiamo prevedendo ulteriori manifestazioni, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla Questura, per il ...