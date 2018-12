In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami | oltre 220 morti morti e più di 840

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 220 morti morti e più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’ Indonesia , nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti , 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesia no) , ma ...

In Indonesia erutta il vulcano Krakatoa - oltre 60 morti - 600 feriti e decine di dispersi : E (per ora) di 62 vittime il bilancio di uno tsunami innescato dal vulcano Krakatoa che ha colpito questa notte lo Stretto di Sunda, in indonesia. Lo riferisce l’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri (BNPB). Il portavoce, Sutopo Purwo Nugroho, dice che il numero dei dispersi è salito a 20, mentre 584 persone sono rimaste ferite....