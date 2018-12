Agopuntura | funziona contro il dolore?

Agopuntura - come funziona e nuove applicazioni : Sono sempre più le persone che ricorrono all’Agopuntura per risolvere numerosi disturbi, anche se questa pratica è ancora poco conosciuta in Italia. Si tratta di una branca della medicina cinese, che si affianca alla fitoterapia, e viene praticata applicando su varie parti del corpo degli aghi. L’esperto di Agopuntura utilizza solitamente degli aghi in acciaio e monouso, con un diametro di 0,30 millimetri e una lunghezza che può ...