A Cuneo una Carrarese brutta ma derubata

M5S Cuneo : "Almeno nell'ultimo Consiglio comunale dell'anno si parli di verde urbano!" : "L'ultimo Consiglio comunale dell'anno è alle porte ed il Movimento 5 Stelle di Cuneo è attrezzato per questo appuntamento. Come da abitudine, anticipiamo ai cittadini i temi di cui ci andremo ad ...

Confindustria Cuneo : "I rifiuti possono diventare una risorsa energetica" : ... come dichiarato recentemente dal ministro Costa, ma una tecnica complementare alla virtuosa economia circolare del recupero. In Danimarca si "bruciano" 415 chili/abitante per anno. L'Italia con 99 ...

La farmacista di via Roma a Cuneo : "Spaventati dalla rapina all'una del pomeriggio" : Come è noto alla cronaca la farmacia Bottasso di via Roma 62 a Cuneo ha subìto una rapina a mano armata. In merito all'episodio, questa la dichiarazione della dottoressa Carla Tosco, titolare della farmacia: "Siamo ...