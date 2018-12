Sci | Courchevel | Shiffrin vince ancora

Sci alpino - Mikaela Shiffrin brinda alla 50ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Courchevel. Nona Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin continua ad aggiornare il numero delle sue vittorie in Coppa del Mondo. L’americana è arrivata alla fatidica cifra di 50 successi (più giovane di sempre), dopo aver trionfato nello slalom di Courchevel. Si tratta anche della 35esima affermazione in questa specialità (raggiunta Marlies Schild) e della 14esima gara vinta nell’anno solare (eguagliato Marcel Hirscher). Questa volta, però, la nativa di Vail ha sofferto e ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza da top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci alpino – Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di Courchevel, la classifica dello slalom al momento è la stessa dei due già disputati in questa stagione a Levi e a Killington. Solo quattro centesimi dividono le due atlete: la statunitense è partita lentamente rispetto ai suoi standard, poi ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le dichiarazioni delle azzurre al termine della prima manche dello slalom femminile : Al temine della prima manche dello slalom speciale femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, Chiara Costazza è ottava, mentre Irene Curtoni è 16ma. Alla FISI le due azzurre hanno rilasciato le loro impressioni subito dopo aver tagliato il traguardo. Irene Curtoni è 16ma con 50″17 a 2″47 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, ed ora scenderà per 15ma nella seconda parte di gara: “Non riesco ...

Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche di un soffio su Vlhova. Bene Chiara Costazza : Ormai non si può certo definire una sorpresa, ma Mikaela Shiffrin chiude al comando anche la prima manche dello speciale di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo la fitta nevicata di ieri, le condizioni sono risultate decisamente migliori, con un pallido sole che bacia la pista della Savoia, e rende la visibilità assolutamente perfetta. Davanti a tutte, come detto, troviamo la dominatrice della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino – A Courchevel lo slalom femminile : Costazza è la prima azzurra a partire : Alle 10.30 si torna in pista a Courchevel: Vlhova apre lo slalom, Costazza è la prima azzurra a partire, con l’11 Irene Curtoni. E con il 32 c’è anche Federica Brignone A Courchevel si torna in pista dopo il gigante di venerdì che ha visto la vittoria di Mikaela Shiffrin. La statunitense leader della classifica generale partirà per terza, mentre la sua rivale più pericolosa nella specialità, Petra Vlhova, aprirà le danze ...

Sci alpino – Gigante di Courchevel - Brignone insoddisfatta : le parole delle azzurre : Le parole delle azzurre dello sci alpino dopo il Gigante di Coppa del Mondo a Courchevel Federica Brignone non è certamente soddisfatta del quarto posto nel Gigante di Courchevel dopo il secondo posto di Soelden e il successo di Killington. I 55 punti conquistati le permettono però di conservare la leadership nella graduatoria di specialità con 230 punti contro i 210 di Shiffrin e i 205 di Worley. “Mi spiace perchè non sono riuscita ...