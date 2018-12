Natale | digiuno prima e dopo le abbuffate? “Non solo è inutile | è anche dannoso”

meteoweb.eu

: RT @MarioHero84: Natale al nord -finger food -agnolotti -arrosto -panettone -caffè -grappino Natale al sud -brindisi con sconosciuti… - MarioHero84 : RT @MarioHero84: Natale al nord -finger food -agnolotti -arrosto -panettone -caffè -grappino Natale al sud -brindisi con sconosciuti… - sherlock5stelle : Iss, a Natale il digiuno riparatore è inutile e dannoso : -

(Di sabato 22 dicembre 2018) In vista dellatipiche delle festività, Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega all’AdnKronos Salute quali accorgimenti è possibile prendere per non ritrovarsi con qualche kg in più sulla bilancia, evitando comportamenti scorretti. “Digiunare in previsione di un’abbuffata oun’abbuffata – spiega l’esperto – è un comportamento che nonnon serve a nulla, ma èdannoso perché peggiora ulteriormente l’assetto ormonale, in particolar modo dell’insulina, e ci fa venire più fame rispetto a quella indotta nel tempo quando si fanno pasti regolari. Per cui nientesotto le feste, ma non. In generale astenersi completamente dal cibo non è una strategia per perdere peso, equei digiuni per uno, 3 o più giorni, ...