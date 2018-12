Muciaccia ironizza sulla lista del vicepremier Di Maio ha esagerato con Art Attack

huffingtonpost

: Giovanni Muciaccia ironizza sulla lista di Di Maio: 'Ha guardato troppo Art Attack' - POPCORNTVit : Giovanni Muciaccia ironizza sulla lista di Di Maio: 'Ha guardato troppo Art Attack' - foggiareporter : New post: Giovanni Muciaccia ironizza sull’elenco di Luigi Di Maio - zazoomnews : Giovanni Muciaccia ironizza sulla lista di Luigi Di Maio - #Giovanni #Muciaccia #ironizza #sulla -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Grazie all'imitazione di Fiorello, sentendo la parola "fatto" la prima persona che viene in mente è Giovanni. Lo storico conduttore di Artsi è dunque sentito chiamato in causa quando, con un post apparso sui profili social, Luigi Diha stilato un elenco dei provvedimenti contenuti nella legge di bilancio per il 2019, accompagnando ogni punto con una scritta evidenziata in giallo: fatto. "Ho idea che Luigi Diabbia un po'nel guardare Artda piccolo, non trovate?", scrive ironico il conduttore sui social, in un post che ha raccolto oltre 2mila condivisioni.Il post di DiNel post-propaganda del leader pentastellato, fatto di singole voci affiancate dalla dicitura "FATTO", si perdono i dettagli. Come ad esempio la rimodulazione del reddito di cittadinanza, che dopo la cura dimagrante operata in sede di negoziato con ...