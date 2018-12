Salvini avverte la rossa Toscana | Subito un centro per rimpatri dei

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Renzi sfotte il premier Conte e poi avverte Salvini : "Tante aspettative ma nulla" : Renzi parla di Giuseppe Conte e racconta di alcuni messaggini ricevuti in passato e poi avverte Matteo Salvini "Ancora non hai fatto nulla" "Giuseppe Conte chi?". Matteo Renzi, in una intervista a Vanity Fair risponde sarcastico quando gli si fa il nome del presidente del Consiglio. E rivela un retroscena dei suoi rapporti con lui: "Conte me lo ricordo, quando ci mandava imessaggini tutto Contento e entusiasta ...

Strasburgo - Salvini avverte : 'Arresto per chi esulta online' : Salvini si è però detto rincuorato dal fatto che "grazie a Dio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo", sebbene l'Italia debba continuare a "lavorare ancora e ...

Renzi avverte Salvini : "Domina - ma rischia il capitombolo. E io me ne intendo" : "Prendo atto che Salvini sta dominando questa fase di governo, ma rischia di fare un capitombolo, e io me ne intendo. Quando susciti tante aspettative devi portare qualche risultato. Io risultati non ne vedo". Lo ha detto l'ex premier e senatore del Pd Matteo Renzi a porta a porta in onda stasera. Che poi aggiunge un sospetto: "Salvini sta facendo una straordinaria campagna elettorale permanente, con una macchina da guerra ...

M5s avverte : Salvini non minimizzi inchiesta su fondi Lega : Roma, 11 dic., askanews, - Tensione nella maggioranza sull'inchiesta a carico del tesoriere leghista Centemero per i finanziamenti all'associazione 'Più Voci': l'ipotesi degli inquirenti è ...

Salvini avverte Ue : limature a manovra ma non si cambia - rischio nuovo caso Parigi : 'Non penso che vogliano adottare la procedura di infrazione per uno zero virgola, si rischia un nuovo caso Parigi' ha detto riferendosi alla protesta dei gilet gialli. Secondo il ministro il blocco ...

Salvini avverte Bruxelles : sulla manovra sì limature - ma non si cambia - rischi di un nuovo caso Parigi : 'Non penso che vogliano adottare la procedura di infrazione per uno zero virgola, si rischia un nuovo caso Parigi' ha detto riferendosi alla protesta dei gilet gialli. Secondo il ministro il blocco ...

Salvini avverte l'Europa : "Avete visto cosa è successo a Parigi?" : Infine ribadisce la sua fermezza nel duello con l'Europa: 'Prima viene il Paese e poi la critica politica: ci si può dividere sulle leggi, ma se andassimo a Bruxelles a trattare uniti saremmo una ...

Salvini avverte 'Il contratto con i Cinquestelle si può rivedere' : 'E' nel contratto', ha ribadito la sottosegretaria M5s all'Economia Laura Castelli, dopo la frenata leghista. Anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, M5s, appare possibilista sulla revisione del ...

Conte avverte l'Europa : "No deficit sotto il 2%". E Salvini : "Quota 100 resta" : Giuseppe Conte tratta con l'Unione Europea per evitare la manovra di infrazione e allo stesso tempo rende noto che il governo non starebbe lavorando a una correzione della Finanziaria che porti il deficit italiano nel 2019 sotto alla soglia del 2%.Il premier, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d'Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: "Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po' ...

Salvini avverte i Cinquestelle 'Sì al decreto sicurezza o salta tutto' : 'Il Dl sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine ...

Salvini in guerra coi mercati : "Vogliono i nostri risparmi". Ma avverte : "Mai patrimoniale" : Salvini è pronto alla battaglia contro i mercati. Mercoledì si avvicina e l'Europa dovrà dare il suo responso sulla lettera spedita da Tria dopo la bocciatura della manovra. Oggi la Commissione non si è sbilanciata, ma i margini per un compromesso sembrano pochi. E così il leader della Lega sembra vestire l'elmetto in attesa di una guerra che si combatterà "sullo spread, sui mercati e quindi sul credito".A margine di Idn 2018 a Milano, il ...

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : "Le riforme restano" e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l'UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All'Europa "spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...