I leader del governo Di Maio e Salvini contenti del lavoro svolto da Conte con Bruxelles

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Die Matteoper la manovra che finalmente è stata accettata da“A Giuseppeva il mio plauso per lo straordinarioe il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli italiani. Anzi, portando avanti il dialogo con determinazione e a testa alta, scongiurando una procedura di infrazione che sarebbe stata, neinuti, davvero inaccettabile per il Paese”. Così Luigi Dicommenta l’intesa tra Roma esulla manovra.POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE: Renzi sfotte il premiere poi avverte: “Tante aspettative ma nulla” “Aver evitato la procedura d’infrazione ...