Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio l’incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza Democratica chiediamo che il presidente Conte venga subito in aula spiegare le ragioni di questa intollerabile ritardo se con te io era ancora una volta il Senato siamo pronti a mettere in pratica la più estrema ...

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che Cesare Battisti condannato in Italia per omicidio ricercato per essere estradato sia fuggito dal Brasile parlando alla radio CBN ha spiegato che questa ipotesi è fra quelle prese in considerazione dagli uomini della Polizia Federale alla domanda dell’intervistatore sulla possibile fuga di ...

Camorra a Trieste : 7 arresti/ Ultime Notizie - estorsioni con metodo mafioso : l'imprenditore amico dei casalesi : Camorra a Trieste: 7 arresti. estorsioni per conto del clan dei casalesi: perquisizioni in tutta Italia, nel blitz coinvolte più di 100 unità.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. José Mourinho esonerato dal Manchester United - 18 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. José Mourinho esonerato dal Manchester United. Roma: arrestato l'immobiliarista Giuseppe Statuto , 18 dicembre 2018,

Vado Ligure - ragazza di 18 anni si dà fuoco come il padre 5 anni fa : è grave - Ultime Notizie Flash : Una ragazza di 18 anni si è data fuoco a Vado Ligure emulando il gesto del padre che si era tolto la vita in questo modo 5 anni fa

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il dialogo continua la commissione Unione Europea d’Italia sul bilancio 2019 i commissari Don profit e mostro che si sono in contatto con il ministro Tria il governo italiano ha inviato a Bruxelles uno schema con il nuovo quadro macroeconomico con il deficit al 2,04% e le misure della manovra Nella Manovra non ci sono gli interessi dei partiti e dei soliti ...

Buche di Roma riparate dall'esercito/ Ultime Notizie - stanziati 240 milioni di euro per 200 km di strade : Buche di Roma riparate dall'esercito. Ultime notizie, stanziati 240 milioni di euro stanziati per 200 chilometri di strade

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi studio Cambia ancora la manovra di bilancio che slitta in Parlamento L’approdo in aula al senato è previsto per venerdì la Commissione Europea da più tempo Alitalia l’argomento non è all’ordine del giorno della riunione di domani ultima dell’anno si restringe la platea delle con sconto e la terza inquinanti sarà ...

Giuseppe Statuto arrestato a Roma/ Ultime Notizie - il noto immobiliarista accusato di bancarotta fraudolenta : Giuseppe Statuto arrestato a Roma. Ultime notizie, il noto immobiliarista accusato di bancarotta fraudolenta, fermato stamane

