Roma | l’allarme degli esperti | “Più rischi di asma e infarto dopo l’incendio del Tmb

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Federfarma lancia l’allarme : farmacie Romane vittime di rapine : Roma – E’ allarme rapine per le farmacie romane. Secondo Federfarma il fenomeno riguarda una rapina al mese di media, venticinque rapine nell’ultimo anno e mezzo, con una media di una al mese, che nei periodi piu’ intensi diventano una a settimana. Tutte partono nello stesso identico modo: una voragine nel pavimento o nel muro. Da qui la “banda del buco” entra e prende soldi e farmaci, con danni per il ...

Piena del Po - Emilia-Romagna : rientra l’allarme - declassata la criticità idraulica : “La criticità idraulica si riferisce alla propagazione della Piena del fiume Po. Durante la giornata di martedì 13 novembre, la Piena transiterà nelle sezioni terminali con livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Permangono condizioni di tempo stabile sul territorio regionale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un avviso relativo alla Piena del Po valido “dalle 00:00 del 13 novembre 2018 ...

Allerta Meteo Lazio e Roma per Venerdì 2 Novembre - la protezione civile lancia l’allarme arancione : “vite umane a rischio”. Bollettino di Vigilanza molto pesante - ma per le scuole chiuse decidono i Sindaci : Allerta Meteo Roma – La protezione civile della Regione Lazio ha lanciato l’allarme per il forte maltempo in arrivo su tutta la Regione domani, Venerdì 2 Novembre, prevedendo forti temporali e piogge abbondanti su tutto il territorio regionale. Così è stato emanato l’allarme arancione, per Roma e per tutte le altre province del Lazio. L’allarme arancione prevede il rischio per l’incolumità delle vite ...

Allerta Meteo Roma - il senatore lancia l’allarme : “anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a rischio alluvione. Non bisogna dimenticare” : “Nel 1870 una alluvione interessò l’area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retRomarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Roma - scatta l’allarme Pastore : l’argentino salta il Cska Mosca per un risentimento muscolare : A causa di un risentimento muscolare, Eusebio Di Francesco non potrà contare su Pastore per la sfida di Champions contro il Cska Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Javier Pastore nel match contro il Cska Mosca, valido per la terza giornata di Champions League. L’argentino ha accusato un risentimento muscolare che lo costringerà al forfait, pochi giorni dopo aver recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato nel ...