: Camorra, il mistero dei quasi 3 milioni in casa dell’imprenditore arrestato e il post-it con un nome. L’ipotesi di… - fattoquotidiano : Camorra, il mistero dei quasi 3 milioni in casa dell’imprenditore arrestato e il post-it con un nome. L’ipotesi di… - calvavita : RT @Cinema_Vittoria: ?? NATO A CASAL DI PRINCIPE Una storia vera al Cinema Vittoria #Napoli il 10 e 11 Dicembre. Di Bruno Oliviero. 'La ca… - Cinema_Vittoria : ?? NATO A CASAL DI PRINCIPE Una storia vera al Cinema Vittoria #Napoli il 10 e 11 Dicembre. Di Bruno Oliviero. 'La… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un nome misterioso su una montagna di soldi in contanti dalle origini non chiare. Un nome, che non corrisponderebbe a quello di un malavitoso, su un foglietto attaccato a una parte consistente didi euro di pacchi di banconote. Un nome che secondo gli inquirenti, ma non ci sono al momento riscontri, potrebbe essere quello del ‘destinatario’ di una tangente. Si colora di giallo, come il-it, l’ultima inchiesta sui clan die l’imprenditoria collusa a Castellammare di Stabia (Napoli), la città dove la notte dell’Immacolata nel rione Savorito si è dato alle fiamme un manichino con la scritta ‘così devono morire i pentiti, abbruciati’. Tra le urla di giubilo e gli applausi. Immediatamente sono seguite le proteste indignate e le prese di distanza senza se e senza ma del sindaco azzurro Gaetano Cimmino e dell’assessore alla Legalità Gianpaolo Scafarto, l’ex ...