Spese di Natale | la corsa è sempre più digital

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Arriva ile come ogni anno è giàai regali per parenti e amici da infilare sotto l’albero in vista del 25 dicembre. E quest’anno, ancor di più degli anni passati, sarà una’, tra acquisti online e pagamentii. Secondo una recente indagine di eBay, infatti, saranno 327 milioni i doni acquistati, con una spesa prevista che si aggira attorno agli 8 miliardi di euro. E, inoltre, un italiano su due dichiara che, rispetto alscorso, utilizzerà maggiormente il canale online per fare shopping durante le feste, con circa 6 milioni di persone intenzionate ad effettuare acquisti tramite smartphone. E secondo Francesco Luongo, presidente di Consumers ForPayments, coalizione di tre associazioni di consumatori (Movimento Difesa del Cittadino, Asso-consum e U.Di.Con): “I pagamentii sono lo strumento più comodo e ...