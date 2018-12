Papa : compleanno di lavoro Per Francesco : Numerosi i messaggi d'auguri giunti a Papa Bergoglio da tutto il mondo, tra cui quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato il suo "alto magistero" a favore del ...

Papa : compleanno di lavoro Per Francesco : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 17 DIC - E' stato un compleanno di lavoro per Papa Francesco che oggi, nel giorno in cui festeggia gli 82 anni, ha avuto una normale agenda di incontri, anche importanti. ...

Museo Ferrari - dedica speciale a Michael Schumacher : una mostra aPerta al pubblico Per il 50° compleanno : Michael Schumacher compierà 50 anni ed il Museo Ferrari gli dedicherà una mostra che aprirà il 3 gennaio 2019 Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti ...

Per il compleanno del Papa una torta con i giovani del mondo : ... "utilizzando la frutta esotica per la crema e la farcitura a strati, lavorazione tipica delle fette di torta dedicate ai ragazzi e consumate ogni giorno da milioni di giovanissimi in tutto il mondo".

Festa di compleanno di 18 anni - consigli e idee Per un party da urlo : Tutti gli adolescenti, che siano giovani donne o uomini, attendono con ansia il giorno del diciottesimo compleanno. Questo rappresenta un traguardo davvero molto importante che si attende con ansia di raggiungere in quanto rappresenta l’ingresso nel mondo degli adulti. Ovviamente il modo in cui si pensa a questo giorno cambia da persona a persona ma in generale è comunque possibile dire che la maggior parte dei giovani decidono di ...

Mamma Nicoletta - in viaggio Per il compleanno in famiglia : Nicoletta Nardoni avrebbe compiuto 38 anni proprio oggi. A casa a Mozzate vicino a Como è rimasta sua figlia di 9 anni, dalla nonna che chissà quali parole avrà trovato per dire che la Mamma non c’è più. Da quando si era separata qualche tempo fa, capitava che la piccola stesse dalla madre. Quando andava a lavorare alla caffetteria della stazione d...

Grande Fratello Vip 2018/ I finalisti a Milano : festa Per il compleanno di Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018: festa a Milano per il compleanno di Silvia Provvedi. Monte, Salemi e Mazza presenti, assente giustificato Stefano Sala.

Wanda Nara : "Ho rischiato di morire Per andare a Madrid. Il compleanno prima porta sfortuna" : Wanda Nara torna a far parlare di sè. La moglie di Icardi ha risposto alle polemiche sulla presenza di Maurito a Madrid per il Superclasico, la sfida tra Boca e River Plate vinta ai supplementari ...

Gianni Morandi - brindisi con Anna Per il compleanno : Gianni Morandi spegne 74 candeline, anche se tutti gliene daremmo 20 di meno. L’artista di Monghidoro festeggia il compleanno il giorno 11 dicembre e sui social, allo scoccare della mezzanotte, ha brindato virtualmente con tutti i suoi follower (oltre 920mila) e realmente con la sua dolce metà Anna, che lo guarda sognante con il calice in mano mentre lui fissa lo sguardo in camera, come a fare cin cin con i suoi numerosi fan: “A ...

Icardi - che regalo di compleanno : una Bentley Per Wanda! LE FOTO : Il capitano dell'Inter non ha badato a spese per il compleanno di Wanda: dopo la sorpresa del party di sabato e il viaggio a Madrid domenica sera per il Superclásico, ecco la Bentley Bentayga in ...

Compleanno Wanda Nara – Icardi non bada a spese Per la moglie - il regalo Per i suoi 32 anni è stratosferico [FOTO] : La moglie dell’attaccante dell’Inter ha postato su Instagram il regalo ricevuto dal marito per i suoi 32 anni, una Bentley davvero da stropicciarsi gli occhi Una Bentley da stropicciarsi gli occhi, è questo il regalo di Compleanno di Mauro Icardi per la moglie Wanda Nara, che ha compiuto 32 anni. Dopo la festa spettacolare organizzata sabato sera e il viaggio in Spagna per assistere al Super Clasico tra River e Boca, la moglie ...

