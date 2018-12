Il Pd riparte da Massimo D’Alema? | Zingaretti | “buffonate | fake news

blogo

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Il PddaD'Alema? Nicola, candidato alla segreteria Pd, va su tutte le furie: "Queste sono buffonate e la cosa che a me dispiace molto è che mentre il governo gialloverde era in panne, l'Italia non aveva nessuno al timone e la destra sta dimostrando di non sapercela fare, ci sia il gruppo dirigente del Pd che perde tempo a dividerci tra di noi su cose totalmente prive di fondamento".Il presidente della regione Lazio ci tiene a scansare equivoci e aggiunge: "Io non ho fatti accordi con nessuno". La precisazione arriva dopo un tweet dell’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda: "Non capisco. L’idea di @ne @PaoloGentiloni è ricominciare da, Bettini, Bassolino etc per fare un’alleanza con i 5S che stanno crollando in mezzo a mille contraddizioni? Che senso ha. Non si comprende".Non capisco. L’idea di @ne @PaoloGentiloni è ...