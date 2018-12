Giletti e la droga di Corona fanno il botto

Fabrizio Corona da Giletti - cosa è accaduto nel bosco della droga : «I Carabinieri non sono venuti a soccorrermi» : Fabrizio Corona è stato ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena'. Durante la puntata ha parlato dell' aggressione subita a Rogoredo nella periferia di Milano, in quello che è stato ribattezzato il '...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - Massimo Giletti : “È molto provato. Penso a una collaborazione “fissa” con lui” : “Stanotte l’ho sentito molto provato, molto preoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta. Insomma, non è stata una bella notte per lui“. Così Massimo Giletti ha commentato a Fanpage l’aggressione subita lunedì notte da Fabrizio Corona mentre stava girando un servizio per la sua trasmissione Non è L’Arena. “Lo sto raggiungendo adesso a Milano – ha aggiunto il conduttore -, è stato assalito ...