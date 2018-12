Straordinaria scoperta scientifica in Sicilia | documentato per la prima volta un tumore

meteoweb.eu

: Viaggio alla scoperta del #BarBalzo di #Milano, gestito da ragazzi disabili. Un’iniziativa di #solidarietà e #amore… - peoplexplanet : Viaggio alla scoperta del #BarBalzo di #Milano, gestito da ragazzi disabili. Un’iniziativa di #solidarietà e #amore… - guidoabba : Straordinaria scoperta scientifica! - St_Giaccardi : @BeppeGiaccardi sarà al convegno 'Il Volto del Paesaggio. Ritratti del Montefeltro' con l'intervento 'Sei mai andat… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Un grande passo avanti nella conoscenza di alcune malattie del passato e della loro evoluzione. L’importantesi deve all’Università di Catania in collaborazione con la Flinders University (Australia) e con il contributo della Casa di cura Santa Lucia di Siracusa. Per lain paleopatologia è stato scoperto e descritto un osteoma osteoide (diverso dall’osteoma “classico”), del seno frontale. Ovvero unbenigno delle ossa – in questo caso delle ossa del cranio – mai rilevato in antichità e raro anche nella casistica moderna.Il team di ricercatori è composto da Elena Varotto, bioarcheologa e antropologa forense (UniCT), Francesco Maria Galassi, medico e paleopatologo (Flinders University), Edoardo Tortorici, archeologo (UniCT), Maria Teresa Magro, archeologa (Soprintendenza BBCC, CT), Rodolfo Brancato, archeologo (UniCT), Lorenzo Memeo, ...