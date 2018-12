Prima missione per conto della NASA del piccolo razzo Electron

Pd : commissione - Primarie Sicilia 16/12 : ANSA, - PALERMO, 11 DIC - primarie in Sicilia il 16 dicembre, come stabilito, e congressi provinciali dopo la consultazione nei gazebo. É quanto emerge dalla riunione della commissione nazionale di ...

Luna - parte la Prima missione verso il suo lato nascosto : (foto: NASA Goddard) Una missione unica nel suo genere. Stiamo parlando della cinese Chang’e 4 che per la prima volta in assoluto è diretta verso la faccia sempre nascosta della Luna. E che partirà il 7 dicembre 2018 alle nostre 19:30 – orario che in Cina corrisponde alle 2:30 di mattina dell’8 dicembre. La missione è ai blocchi di partenza e prenderà il volo dal centro spaziale di Xichang, chiamato anche Base 27, in provincia di ...

"Accoltellai il figlio della Ventura e di Bettarini" : Prima ammissione da uno degli imputati : Arriva una prima ammissione nel processo abbreviato ai quattro aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. Uno degli imputati, Davide Caddeo, con una memoria depositata dai suoi avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno, ha detto di aver colpito il 19enne almeno con una coltellata. Per il pm Elio Ramondini ...

Manovra e Commissione - Prima della cena con Juncker tutti a consulto da Mattarella : ... il capo dello Stato ha ricevuto riservatamente al Colle lo stesso Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia e degli Esteri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi. ...

Pd - Commissione congresso : verso Primarie il 3 marzo : La Commissione congressuale del Pd è orientata a proporre il 3 marzo come data per le primarie viste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in ...

Google festeggia il messaggio della Prima trasmissione radio lanciata nello spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

Prima missione privata nello Spazio profondo : l’obiettivo dell’impresa è Encelado - la luna ghiacciata di Saturno : Timida bandierina d’inizio per la Prima missione privata nello Spazio profondo. l’obiettivo dell’impresa è Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Il satellite del “Signore degli anelli” sarebbe entrato nel mirino di un accordo stipulato lo scorso 13 settembre tra la Nasa e l’organizzazione non profit Breakthrough Initiatives fondata dal miliardario russo-israeliano Yuri Milner. Lo scopo del programma è la caccia alla vita. Encelado – ...

Berlusconi ai giovani Fi : Prima missione difendere la libertà ' : Roma, 11 nov., askanews, - 'La libertà richiede un'attenzione e una difesa continua. La storia infatti dimostra che la libertà non si perde mai tutta di un colpo. Si perde a poco a poco senza ...

Berlusconi ai giovani Fi : Prima missione difendere la libertà " : ... anche come la libertà di essere giudicati da giudici che non siano parziali, la concreta libertà economica che ha un valore civile e spirituale come la libertà religiosa, come la libertà politica"."...

GE : Pierre Maudet dimissionerà Prima di un eventuale processo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuovo video gameplay di Anthem : mostrate Prima missione e nuove abilità : BioWare ha svelato una serie di novità legate ad Anthem, il Nuovo progetto in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente BioWare ha partecipato alla Paris Games Week dove ha mostrato del materiale video inedito del titolo online atteso da milioni di giocatori. Gli stessi sviluppatori infatti hanno voluto mostrare la prima missione del gioco intitolata L'Arcanista Perduto, giocata dalla prospettiva di Tempesta, uno dei ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la Prima volta i frammenti di una missione : Aggiornamento: Come segnalato dai colleghi di Eurogamer.net, in rete è comparso un altro video apparentemente proveniente dalla Russia che mostra poco meno di 5 minuti di gioco e che in particolare ci dà l'occasione di vedere da vicino la visuale in prima persona.La qualità del video è tutt'altro che eccellente ma ci permette di osservare alcune situazioni di gioco dell'attesissimo Red Dead Redemption 2 che arriverà sugli scaffali digitali e non ...

Commissione boccia la manovra. E' la Prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la Prima volta i frammenti di una missione : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Red Dead Redemption 2, compaiono ogni giorno in rete un sempre maggior numero di video di gameplay del titolo pubblicati da coloro che sono già entrati in possesso di questo atteso prequel.Attenzione agli spoiler: il video e il commento ad esso in calce potrebbero includere spoiler sulla storia e sulle missioni di Red Dead Redemption 2. Proseguite a vostro rischio e pericolo.Il video di cui vi parliamo oggi è ...