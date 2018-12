ilnapolista

: RT @Spazio_Napoli: - ateneodance : RT @Spazio_Napoli: - dicofilo : RT @napolista: Koulibaly: «Un orgoglio essere capitano del Napoli» - #CagliariNapoli -

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’intervista a Sky Kalidouintervistato da Sky al termine di Cagliari-: «Per me è unindossare la fascia da. Ero un po’ emozionato, ma dovevo pensare alla partita. Alla fine abbiamo vinto, è andata bene. Dopo la partita di martedì abbiamo dimostrati diforti, siamo molto felici».Il gol di Milik e la voglia di questo gruppo: «Sapevamo diattesi a una risposta. Nella ripresa siamo tornati in campo con più rabbia e palleggio. La rete di Arek ci fa piacere, lui è uno che lavora molto sui tiri da fermo e oggi ha funzionato».La reazione della difesa al turn over: «Il mister ha ragione, tutti dobbiamopronti a giocare dal primo minuto. Vogliamo vincere qualcosa, oggi abbiamo visto quelli che giocano meno e hanno fatto una buona partita. Siamo un bel gruppo, anzi una famiglia».e l’Europa League: «Credo ...