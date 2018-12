Infortunio Mario Rui | il portoghese non convocato per Cagliari

calcioweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018)Rui – Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affermato come per domani non potrà contare sulle prestazioni diRui, fermato ieri da una contrattura. Il problema muscolare ha impedito al terzino di allenarsi anche oggi, quindi lo staff tecnico ha deciso di non convocarlo per il match della "Sardegna Arena" contro il. È verosimile cheRui rientri già nella partita della prossima settimana, che il Napoli giocherà al "San Paolo" contro la Spal. Al suo posto, intanto, ci sarà Ghoulam.