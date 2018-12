Biathlon | Dorothea Wierer è ancora sul podio con 4 errori! Makarainen vince

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer alla pari con Makarainen - Lisa Vittozzi vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km pursuit femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, che vedrà al via ben quattro italiane. Al mattino nell’Inseguimento femminile a giocarsi la vittoria saranno ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - lo sprint di Dorothea Wierer è roba da film western. Altro che Clint Eastwood : di Gius Molly * Immaginate di trovarvi a un poligono di tiro dopo una galoppata di qualche chilometro sugli sci con il cuore che batte all’impazzata. Immaginate un bersaglio lontano 50 metri di un diametro di 4,5 cm se sparate sdraiati e 11,5 cm se sparate in piedi. Ora immaginate in siffatte condizioni di sparare al ritmo di un secondo a mezzo a colpo: bene, avrete un’idea di quello che riesce a fare Dorothea Wierer, leader di Coppa del Mondo e ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Il pettorale giallo mi dà tranquillità. Ora l’inseguimento…” : Una vittoria clamorosa, la prima nella sprint, ma arrivata in modo incredibile in quel di Hochfilzen. Dorothea Wierer continua a brillare nella Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 e va a prendersi un fantastico successo ai danni di Kaisa Makarainen, staccata di pochi decimi. L’azzurra oggi ha messo in mostra una forma eccezionale, soprattutto al tiro con una velocità di esecuzione mostruosa. “Sinceramente non riesco a spiegarmi il ...

Biathlon - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile : Dorothea Wierer prima con 5 affermazioni in tre diversi format : Una sprint davvero spettacolare in quel di Hochfilzen per Dorothea Wierer: l’azzurra è riuscita a vincere per la prima volta nella specialità nella Coppa del Mondo di Biathlon, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La nativa di Brunico diventa così l’unica italiana ad aver vinto in tre format diversi (già si era imposta in individuale e mass start), nonché la prima per quanto riguarda le vittorie a quota cinque (dietro di ...

Biathlon - Dorothea Wierer vince la sprint di Hochfilzen : l'azzurra resta in testa alla classifica mondiale : Non era per nulla scontato, ma Dorothea ha stupito ancora. Questa volta nella gara sprint di Hochfilzen, dove la biatleta azzurra è riuscita nell'impresa di battere anche la super favorita finlandese ...

Biathlon - Dorothea Wierer DA IMPAZZIRE! Vittoria nella sprint di Hochfilzen - beffata Makarainen per 6 decimi! 4a Lisa Vittozzi! : Una Dorothea Wierer da IMPAZZIRE! La 28enne altoatesina disputa probabilmente la gara migliore della vita e vince la 7,5 km sprint di Biathlon a Hochfilzen (Austria) con 6 decimi di vantaggio sulla finlandese Kaisa Makarainen, a parità di errori. Si tratta del quinto successo individuale in carriera in Coppa del Mondo per l’azzurra, il primo in questo particolare format di gara. L’ultimo trionfo per il Bel Paese in una sprint ...

Biathlon - Dorothea Wierer ruggisce nella sprint di Hochfilzen : l’azzurra sempre più leader in CdM : È il quinto trionfo in carriera della Wierer, il primo in assoluto in una gara sprint, il primo di questa stagione dopo due secondi posti Il sogno è diventato realtà sul lungo rettilineo finale del tracciato di Hochfilzen. Dorothea Wierer trionfa con sei decimi di vantaggio sulla campionessa finlandese Kaisa Mäkäräinen, che all’ultimo rilevamento era in leggero vantaggio e che di solito sugli sci va più forte. Ma il graffio della ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer pronte alla sfida : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 7.5 km Sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Nella Sprint odierna la favorita sarà la finlandese Kaisa Makarainen, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani la sprint femminile. Dorothea Wierer per la difesa del primato - come sparerà Kaisa Makarainen? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Nella sprint di domani l’avversaria numero uno delle azzurre ...

