Addio al giornalista Megalizzi | Mattarella | ' profonda tristezza'

Sandro Mayer - l' Addio al giornalista di 'Di Più TV' : 'Fare spettacolo non è saper ballare' : A riempire le pagine dei principali giornali e siti d'informazione, nelle ultime ore, è principalmente la notizia della triste scomparsa di Sandro Mayer , lo scrittore, giornalista , direttore di giornale e volto televisivo di 'Ballando con le stelle', scomparso all'età di 77 anni. Sandro Mayer era stato recentemente criticato, dopo aver assegnato il 'tesoretto' a Nathalie Guetta. Sandro Mayer è morto a 77 anni Il celebre giornalista televisivo, ...

Roma - Addio a Sandro Mayer : il giornalista è morto a 77 anni : Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui 'Dipiù' e 'Dipiù Tv'. Nota la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle' nella veste di ...

Sandro Mayer è morto : Addio al giornalista e direttore del gruppo Cairo : addio a Sandro Mayer : è morto oggi Sandro Mayer è morto oggi 30 novembre 2018 all’età di 77 anni. La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social network – Twitter in particolare – dove è stata condivisa da personaggi che avevano un bel rapporto col direttore e giornalista del gruppo Cairo . Davide Maggio […] L'articolo Sandro Mayer è morto : addio al giornalista e direttore del gruppo Cairo proviene da Gossip e ...

Addio a Sandro Mayer - è morto il giornalista e opinionista del piccolo schermo : È morto nella notte, all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, Sandro Mayer . Aveva 77 anni. giornalista e scrittore, Mayer è stato direttore per venti anni del settimanale Gente , dal 2004 dirigeva ...

È morto Sandro Mayer. Addio al giornalista e opinionista tv : Addio a Sandro Mayer. Il giornalista, scrittore e direttore dei settimanali Dipiù e DiPiù Tv si è spento nella notte tra mercoldì 29 e giovedì 30 novembre 2018 all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, come riporta Dagospia. Aveva 77 anni: avrebbe spento 78 candeline tra pochi giorni, il prossimo 21 dicembre. Mayer ha sempre lavorato nel mondo del giornalismo, ma è diventato famoso per il grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi ...