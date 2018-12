Consip | chiesto rinvio a giudizio per sette persone | c' è anche Lotti

ilgiornale

: #Consip la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra cui l'ex ministro #LucaLotti e l'e… - Agenzia_Ansa : #Consip la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra cui l'ex ministro #LucaLotti e l'e… - RaiNews : #Consip chiesto rinvio a giudizio per 7 persone, anche Lotti - ilquotidiano1 : Consip: verso il processo l'ex sottosegretario Lotti: La procura di Roma ha chiesto 7… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Nell"ambito dell"inchiestala Procura di Roma hailper. Tra loro ci sono l"ex ministro della Sport Lucae l"ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del. Le altreper cui vieneil processo: il comandante della Legione toscana dei carabinieri, Emanuele Saltalamacchia (indagato per favoreggiamento), l"ex carabiniere del Noe e oggi assessore alla Sicurezza di Castellammare di Stabia, Gianpaolo Scafarto, accusato di aver "truccato e depistato" l"inchiesta per "incastrare" Tiziano Renzi, padre dell"ex premier Matteo. Il procuratore Giuseppe Pignatone, l"aggiunto Paolo Ielo e il pm Mario Palazzi hannol"archiviazione per il padre di Renzi per il reato di traffico illecito di influenze.