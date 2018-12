METRO EXODUS entra in fase GOLD

gamerbrain

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Deep Silver e 4A Games sono fieri di annunciare che, dopo cinque anni di sviluppo,to ine sarà disponibile a tutti i giocatori una settimana in anticipo. Lo spettacolare terzo capitolo dell’acclamata saga disarà disponibile il 15 febbraio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.disponibile da Febbraio 2019 Klemens Kundratitz, CEO presso Deep Silver ha dichiarato:I nostri fan attendono pazientementeda quando abbiamo annunciato il titolo all’E3 2017. In precedenza avevamo ritardato la data d’uscita per permettere a 4A Games di avere abbastanza tempo per creare la loro ambiziosa visione per il gioco, ma ora siamo lieti di confermare cheto ine siamo in grado di anticipare la data d’uscita al 15 febbraio 2019.Per festeggiare la notizia, ...