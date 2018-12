GF Vip | Monte e Salemi avrebbero passato la prima notte insieme

Blastingnews

: GF Vip, Walter Nudo parla di Francesco Monte 'è un ragazzo pieno di paure': - notizie_star : GF Vip, Walter Nudo parla di Francesco Monte 'è un ragazzo pieno di paure': - leggoit : Grande Fratello vip, Giulia Salemi contro le critiche: «Con Francesco Monte è vero amore» - MastrotekPino : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Dopo la fine del Grande Fratello Vip, in molti si stanno chiedendo come sta procedendo la frequentazione tra Francescoe Giulia. Un interrogativo che si stanno ponendo soprattutto coloro che non hanno mai creduto nella veridicità dei loro sentimenti. Di recente, però, sono arrivate delle dichiarazioni della modella piacentina che, durante una diretta Instagram in compagnia di Lisa Fusco, ha affermato che, dopo la conclusione del realiy show,è stato con lei tutta la sera e anche il giorno seguente, aggiungendo che hanno trascorso il loro tempo "in amore e felicità".In un secondo momento, sempre su Instagram, l'ex gieffina ha anche chiesto ai fan un pizzico di rispetto per la sua privacy e per quella dell'attore pugliese, poiché entrambi provengono da ben tre mesi di sovraesposizione mediatica scaturita dalla partecipazione al GF Vip. Inoltre lasi è ...