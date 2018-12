ilfattoquotidiano

: Sonda InSight, primo servizio fotografico da Marte: un mosaico di 11 immagini - fattoquotidiano : Sonda InSight, primo servizio fotografico da Marte: un mosaico di 11 immagini - Cascavel47 : Sonda InSight, primo servizio fotografico da Marte: un mosaico di 11 immagini - QPetheads : Per la prima volta la sonda Insight ha registrato su Marte il suono del vento. Fa esattamente così: -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Dopo ilselfie, inviato lo scorso 27 novembre, per il landerdella Nasa ora è la volta delcompleto da. Si tratta di undi 11fatto con lo stesso procedimento utilizzato in precedenza dal rover Curiosity, nel quale moltesovrapposte vengono prese e cucite insieme. Nelsi vedono il pannello solare del lander, il suo braccio robotico e gli strumenti di lavoro. I componenti dello staff a terra della missione hanno anche potuto dare ilsguardo completo all’area di lavoro di, un fazzoletto di terreno di circa 4×2 metri che si trova esattamente di fronte alla navicella spaziale. Anche questa immagine è un, composto da 52 singole foto.Before I dig deep into #Mars, I’m focused on becoming more aware of my surroundings. That’ll help me place my instruments in the best spot ...