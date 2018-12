Sci di fondo – Northug annuncia l’addio alle gare | “sognavo di diventare campione e ci

Sci di fondo. Northug - il mito si ritira : "Troppo lontano dai migliori" : Il norvegese Petter Northug ha annunciato il ritiro. A 32 anni lascia uno dei più grandi fondisti di sempre, due ori olimpici, 13 titoli mondiali e due Coppe del Mondo nel palmarès. L'annuncio è ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : nel weekend svizzero Federico Pellegrino ancora a caccia di un ruolo da protagonista : Il circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 si trasferisce, per la sua quarta settimana, a Davos, in Svizzera. Dopo il weekend di Beitostolen dedicato alle distanze lunghe e alle staffette, il 15 e 16 dicembre vedremo una sprint e una 10 km per le donne, una sprint e una 15 km per gli uomini. Tutte le gare si disputeranno a tecnica libera. Per quanto riguarda le gare sprint, Federico Pellegrino è chiamato a confermare la vittoria ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Pellegrino innamorato di Davos : “quella pista mi esalta. Le mie condizioni? Me la son vista brutta” : L’atleta azzurro si prepara a solcare la pista magica di Davos: “esalta le mie qualità, ma che spavento nei giorni scorsi” Federico Pellegrino rientra sul circuito dopo avere saltato la tappa di Coppa del mondo di Beitostolen. Il valdostano è pronto alla sfida sulla magica pista di Davos, alla quale è particolarmente legato: “siamo in inverno pieno, ci sono una quarantina di centimetri di neve fresca e la pista è ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino cade su una lastra di ghiaccio. Edema alla schiena - ma a Davos ci sarà : Che spavento per Federico Pellegrino durante gli allenamenti degli ultimi giorni a Livigno. Il valdostano è infatti scivolato su una lastra di ghiaccio mentre stava per risalire in macchina dopo una sessione e ha picchiato pesantemente la parte bassa della schiena per terra. Il 28enne ha raccontato la vicenda ai microfoni della Fisi: “Lì per lì sembrava una cosa di poco conto, invece la mattina seguente in palestra mi sono letteralmente ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Realizzare la doppietta iridata sarebbe un sogno. Non mi voglio porre limiti” : Federico Pellegrino è pronto ad esibirsi nella prossima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Davos (Svizzera) dove punta a bissare il successo di Lillehammer del 30 novembre, nell’amata sprint. Chicco ha traguardi importanti da raggiungere e senza ombra di dubbio il bis iridato a Seefeld 2019 rientra negli obiettivi da centrare da parte del nostro portacolori. “Ci penso e rimane un sogno. Un’impresa mai riuscita a ...

Sci di fondo - i precedenti di Federico Pellegrino a Davos. Vittorie nella sprint tl nel 2014 e nel 2015 : Evoca dolci ricordi a Federico Pellegrino la pista di Davos, in Svizzera, che nel fine settimana ospiterà la Coppa del Mondo di sci di fondo: l’azzurro vanta due Vittorie ed un secondo posto nella località elvetica nella sprint tl ed in un’altra occasione è salito sul gradino più basso del podio, sempre nella sprint, ma in tecnica classica. Nel 2010 nella sprint tl l’italiano chiude al primo posto le qualifiche, salvo poi ...

Sci di fondo - cinque novità nella squadra italiana per Davos : Pellegrino guida la spedizione azzurra : Quindici azzurri a Davos, tornano Federico Pellegrino e Greta Laurent, in cinque faranno il loro esordio stagionale in Coppa del mondo cinque novità nella squadra azzurra che parteciperà alla tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma nel weekend a Davos, in Svizzera. I giovani Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger e Stefan Zelger tra gli uomini, più Alice Canclini e Anna Comarella tra le donne, faranno il loro esordio stagionale ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : per l’Italia settimana sfavorevole a Beitostolen - ma qualche buon segnale c’è : Complice anche l’assenza del miglior terreno per l’Italia dello sci di fondo sia maschile che femminile, quello delle gare sprint, il weekend italiano non regala esattamente grandi cose, guardando alle posizioni finali dei nostri atleti e delle staffette. Partendo dal settore maschile, si può dire che ci si aspettasse forse qualcosina in più da Francesco De Fabiani, la maggiore delle nostre punte quando si esce dal contesto sprint. ...