Nuove perturbazioni in arrivo sulla penisola Torna la pioggia ma anche la neve a bassa

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Roma - La prima perturbazione del weekend, giunta già nella giornata di venerdì, sarà probabilmente la più attiva e destinata essenzialmente alle regioni meridionali nel corso di sabato. Seguirà una breve pausa interciclonica grazie ad un promontorio che si posizionerà in corrispondenza del Mediterraneo centrale, ma nel frattempo dall'Atlantico una nuova perturbazione cercherà di raggiungere lo Stivale. Lo farà nel corso di domenica innescando un aumento della nuvolosità a partire dal Nord verso il Centro, con qualchemaalcuni fiocchi a quote basse. SABATO. Orchestrata da un dinamico vortice in spostamento sullo Ionio agirà sulle regioni meridionali ma a inizio giornatasu parte di quelle centrali. Distribuirà piogge e rovesci soprattutto sulle zone peninsulari del Sud e sul nord della Sicilia, ma con ...