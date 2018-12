M5s | ora gli iscritti possono segnalare su Rousseau eletti e candidati che “non

Nuove tensioni nella maggioranza. Il M5s chiede chiarezza sui soldi della Lega : Di Maio chiede conto a Salvini e si dice certo che non minimizzerà la vicenda. 'Sono assolutamente sereno' la risposta del ministro dell'Interno in visita in Israele, nel corso della quale definisce ...

Fondi Lega - M5s all'attacco su Centemero : 'Salvini non minimizzi - ora chiarimenti' : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, intervengono sul caso dei Fondi Lega : 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci ...

Centemero - l’inchiesta agita la maggioranza. M5s : «Lega chiarisca e non minimizzi» : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»

La Lega continua a crescere e tocca il 32% dei consensi - M5s ancora in calo : Secondo l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Swg per La7, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio continua a perdere terreno e cala ancora dell'1,1 per cento scendendo al 26,2 per cento, mentre la Lega di Matteo Salvini si attesta stabile al 32%, ovvero al +6% rispetto agli alleati di governo.continua a leggere

“Tiziano Renzi diffida e le Iene non mandano in onda il servizio sui lavoratori in nero” : la denuncia del M5s : “Doveva andare in onda ieri sera, abbiamo chiesto alla redazione e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi ha mandato una diffida“. È quanto scrive in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle a proposito del servizio realizzato dalle Iene sui presunti strilloni in nero utilizzati in passato dalle società del padre dell’ex premier. Un video, quello del programma Mediaset, realizzato riprendendo un’inchiesta del quotidiano La ...

Dall’Osso dal M5s a Forza Italia - Di Maio : “Non ci siamo ancora visti. Su sanzione decideranno i probiviri” : “La penale da applicare per Matteo Dall’Osso? Quella sulla sanzione è una riflessione che faranno i probiviri, io resto dell’idea che Forza Italia è quello di più lontano che c’è da Matteo Dall’Osso per quello che l’ho conosciuto in questi anni. Non abbiamo ancora modo di incontrarci e parlare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa ...

Chi sono i gilet gialli e cosa vogliono (e ora un ex M5s apre la "succursale" italiana) : Tensioni in Francia e a Parigi in occasione del quarto sabato di proteste dei gilet gialli. Rinviate le partite della Liga1...

Dall'Osso lascia il M5s e passa a Forza Italia. Ora rischia la penale da 100 mila euro : Il testo prevede infatti che 'in considerazione del fatto che gli oneri per l'attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del Movimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in ...

Dall’Osso lascia il M5s e passa a Forza Italia. Ora rischia la penale da 100 mila euro : «Lascio il gruppo M5S e aderisco a Forza Italia». Così Matteo Dall’Osso, deputato di Di Maio, malato di Sla annuncia il cambio di casacca attraverso una intervista al Giornale. «Ci ho creduto, davvero», dice il parlamentare che ha preso atto della bocciatura dei suoi emendamenti a tutela dei disabili. Casus belli l’emendamento per il fondo per i d...

Sondaggi politici - crescono Lega e M5s : aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia : crescono sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e la maggioranza torna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle ...