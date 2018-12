ilfattoquotidiano

: Le Iene, i terrappiattisti contro l’astronauta Umberto Guidoni: ecco cosa è successo - Cascavel47 : Le Iene, i terrappiattisti contro l’astronauta Umberto Guidoni: ecco cosa è successo - FQMagazineit : Le Iene, i terrappiattisti contro l’astronauta Umberto Guidoni: ecco cosa è successo - MenteObliqua : @Bandicoot55Coco Se vuoi ridere c'è pure il servizio delle iene sui terrappiattisti ?? -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Terrapiattisti. È andato in onda alle, su un vero e proprio ring di pugilato, lo s“epico” traitaliano, primo europeo ad aver visitato la Stazione Spaziale Internazionale rimanendo in orbita per 27 giorni, e due rappresentanti (il signor Albino e il signor Roberto) di chi crede che la terra non sia sferica. L’autore del servizio, Gaston Zama, ha organizzato l’incon grande maestria cinematografica facendo andare a prendere alla stazione di Roma i due terrapiattisti da unin incognita, con cappello e occhiali scuri, al volante dell’auto. Albino e Roberto hanno provato a suggerire alcune tematiche “terrapiattiste” alscambiandolo per un ignaro uomo qualunque di nome Mario.Ma è sul ring di una palestra che è iniziato davvero lo sconin classico vestito nero da. Primo tema affrontato la ...