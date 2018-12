Gf Vip | Ilary Blasi confermata al timone della quarta edizione

Grande Fratello Vip : Ilary Blasi critica gli inquilini ed elogia la Marchesa D'Aragona : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che ieri sera ha visto la vittoria di Walter Nudo a più di 10 anni da quella avvenuta all'Isola dei Famosi. Le ultime novità si soffermano su Ilary Blasi, la padrona di casa del programma. Quest'ultima, infatti, ha rilasciato un'intervista al magazine 'Chi', dove ha fatto un bilancio su questa terza edizione appena conclusa. Gf Vip, Ilary Blasi: 'La Marchesa ...

Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip 2018 - bilanci e considerazioni : Nel mondo dello spettacolo poche conduttrici si sono mostrate schiette e senza peli sulla lingua sia davanti che dietro lo schermo, Ilary Blasi è una di queste. Terminata la terza edizione del Grande Fratello VIP, è giunto il tempo di tracciare un bilancio per la conduttrice in un'edizione vissuta a pieno in cui "Essendo un reality, alla fine, per la prima volta la conduttrice ha portato una storia di vita sua" come detto in un'intervista ...

Ilary Blasi / 'La lite con Corona al Grande Fratello Vip? Nulla di preparato! Io sono schietta e diretta' : Ilary Blasi, con la fine del Grande Fratello Vip 3, rivela le sue sensazioni al settimanale Chi. La conduttrice parla della lite con Fabrizio Corona

Grande Fratello Vip 3 un flop? Ilary Blasi critica i concorrenti : Ilary Blasi lancia una frecciata sui concorrenti del GF Vip Ieri è finita la terza edizione del Grande Fratello Vip. Una finale, che in termini auditel ha deluso molto. Difatti è stata proprio la finale del padre di tutti i reality meno vista in assoluta, facendo ascolti inferiori all’ultima puntata del GF Nip condotta da Barbara d’Urso. Inutile negarlo, che molti in queste ore sui social hanno dato la colpa di questo flop proprio al ...

Ilary Blasi condurrà anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip : Lunedì 10 dicembre si è concluso il Grande Fratello Vip. È stata un’edizione che, a differenza delle altre, non è mai decollata veramente, anzi, è stata sempre battuta da programmi di altro tipo. anche il giorno della finalissima gli ascolti sono stati a dir poco deludenti: 3 milioni di telespettatori che sono pochi. E questa è solo l’ennesima conferma del fallimento di questa edizione. Se si fa il confronto con lo scorso anno, poi, c’è proprio ...

Gf Vip - Ilary Blasi sulla lite con Fabrizio Corona rivela : "Tutto organizzato? Non scherziamo" : Ieri sera su Canale 5 si è conclusa la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Ilary Blasi . Tra polemiche, litigi e incomprensioni, Walter Nudo si è portato a casa il titolo di ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi senza pietà : come massacra Elia Fongaro dopo la fine del reality : Ilary Blasi commenta le performance dei concorrenti del Grande Fratello Vip appena terminato. La conduttrice dichiara a Chi : 'Il problema è che l'hanno vissuta pensando a quello che la gente poteva ...

Grande Fratello Vip 4 ci sarà : confermata Ilary Blasi come conduttrice : Il Grande Fratello Vip si farà il prossimo anno: il comunicato ufficiale Mediaset Nonostante gli ascolti poco esaltanti dell’edizione appena conclusa, il Grande Fratello Vip si farà anche nel 2019. A dispetto dei rumors degli ultimi giorni, Mediaset ha rinnovato il reality show. Che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi, per nulla intenzionata […] L'articolo Grande Fratello Vip 4 ci sarà: confermata Ilary Blasi come ...

Gf Vip - battute e doppi sensi : tutte le gaffe di Ilary Blasi : Dalla mitica battuta a Ivan Cattaneo: 'Addrizza l'orecchio almeno quello!'. Alle domande senza freni in diretta: 'Ma perché mentre addentavi la mela durante il gioco strizzavi il capezzolo a Walter?'. ...

Gf Vip disastro totale. Il trionfo di Walter Nudo non salva Ilary : Che tonfo per il Grande Fratello Vip 3 ! La finale del reality di punta di Canale 5 ottiene solo 3.446.000 telespettatori con una share del 21,9%. Rispetto a un anno fa, ha perso oltre 2.000.000 di ...

Grande Fratello Vip - nella clip con il 'best of' censurato lo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi : Clamorosa censura nella puntata finale del Grande Fratello Vip . Poco prima delle 22, all'inizio della serata, è partita una clip con il ' best of ' dell'edizione 2018 del reality, con i concorrenti ...

Grande fratello Vip - l'agenzia smentisce l'addio di Ilary Blasi al reality show : Giunge al termine la terza edizione del Grande fratello Vip. Questa sera in prime time andrà in onda l'attesa finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi durante la quale verrà proclamato il nome del trionfatore ufficiale di quest'anno e intanto su diversi giornali e anche sui social si è diffusa la notizia del possibile addio di Ilary Blasi. Quest'ultima pare che abbia intenzione di abbandonare la conduzione del reality show che ...

GF Vip - l'agenzia smentisce l'addio di Ilary Blasi al reality show : Giunge al termine la terza edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera in prime time andrà in onda l'attesa finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi durante la quale verrà proclamato il nome del trionfatore ufficiale di quest'anno e intanto su diversi giornali e anche sui social si è diffusa la notizia del possibile addio di Ilary Blasi. Quest'ultima pare che abbia intenzione di abbandonare la conduzione del reality show che ...

Ilary Blasi svela il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 : Grande Fratello Vip: stasera Ilary Blasi annuncia il vincitore Cresce l’attesa per la finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera luedì 10 dicembre in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi annuncia il vincitore del Grande Fratello Vip: l’erede di Daniele Bossari sarà uno tra Francesco Monte, Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Walter Nudo, Stefano Sala e Benedetta Mazza. Questi ultimi due, più che amici e meno che ...