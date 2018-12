Fed | Trump avverte Powell | Errore alzare tassi prossima settimana

Ritornello Trump sulla Fed : 'sarebbe pazza ad aumentare tassi' : Il presidente Usa, Donald Trump, torna ad attaccare la politica monetaria della Banca centrale americana: 'La Fed sarebbe pazza ad aumentare i tassi di interesse: farlo la settimana prossima sarebbe un errore' ha detto in un'intervista alla Reuters, ...

Trump - 'errore se Fed alza i tassi' : ANSA, - NEW YORK, 12 DIC - "La Fed sarebbe pazza ad aumentare i tassi di interesse: farlo la settimana prossima sarebbe un errore". Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista ...

Mnuchin : Trump ha apprezzato ultimo discorso del presidente Fed : ... Trump ha apprezzato l'ultimo discorso di Jerome Powell in cui il presidente della Fed ha affermato che i tassi di interesse sono "appena sotto" il livello in cui non stimoleranno l'economia e che l'...

Fed - 'Powell resterà al suo posto - Trump non può licenziarlo' : ... in un intervento, ha detto che i tassi di interesse sono 'appena al di sotto' di un livello neutrale, quello secondo cui la politica monetaria non surriscalda ne' raffredda il motore dell'economia ...

Morgan Stanley rassicura su Trump e Fed : ...Fed che ieri nel suo discorso all'Economic club di New York ha dichiarato che i tassi d'interesse sono "appena sotto" gli standard storici oltre che il livello considerato neutro per l'economia, cioè ...

Usa : Trump incolpa la Federal Reserve per i cali del mercato azionario : ... durante un'intervista al quotidiano "Washington Post", respingendo qualsiasi colpa personale per le crepe nell'economia e dichiarando che "non è felice neppure un po'" dell'operato del presidente ...

Fed - Powell si piega a Trump sui tassi : E' la risposta alle dichiarazioni del presidente Donald Trump che ha accusato la Fed di provocare il rallentamento dei mercati e dell'economia. 'Non c'è un percorso prestabilito' sulla politica ...

Trump minaccia dazi sulle auto prodotte all'estero - e attacca la Fed - : «Continuare ad alzare i tassi di interesse - aggiunge il presidente americano - è un errore e sta danneggiando l'economia, come dimostra il caso della General Motors». Trump ha comunque detto di non ...

Trump - Fed nel mirino : "Non contento di aver scelto Powell" : Molti nemici, molto onore : sembrerebbe essere questo il motto preferito del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nella lista, a dire il vero già molto lunga, dei suoi "nemici" aggiunge un ...

Trump sferra nuovo attacco a Fed : 'neanche un po' contento di Jerome Powell' : ... Trump ha confermato che "non è neanche un po' contento di Powell", affermando anche che, a suo avviso, le politiche della Fed stanno danneggiando l'economia americana.

Usa : Trump torna a criticare l'operato del governatore della Federal Reserve : Washington, 28 nov 04:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare l'indirizzo impresso alla politica monetaria dall'attuale governatore... , Was,

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

Fed - Trump torna all'attacco : 'vorrei tassi più bassi' : ... ha detto Trump, specificando che quello della Fed, rispetto al sell off visto in questo giorni dei titoli tecnologici, rappresenta un problema più grave per l'economia d'oltreoceano. La Fed ha ...