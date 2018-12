Volley | le dimissioni del tecnico di Civitanova Giampaolo Medei | si pensa a Kovac

oasport

(Di martedì 11 dicembre 2018) La notizia di ieri:non è più l’allenatore di. Ilha deciso di rassegnare le propriedopo un confronto con la società, resosi necessario a causa delle sconfitte dell’ultimo periodo. Il ko contro Trento nella finale nel Mondiale per Club e la sconfitta contro Milano in campionato hanno portato all’epilogo del sodalizio trae la Lube. Il vulcanico presidente Fabio Giulianelli aveva dichiarato, infatti di essersi vergognato dalle prestazioni della propria compagine dopo aver perso l’atto conclusivo della rassegna iridata.E’ chiaro che nei risultati negativi non vi rientra solo l’operato di chi siede sulla panchina. Altrettanto evidente che in queste situazioni è sempre l’allenatore a pagare per tutti. Pertanto la guida della squadra è passata momentaneamente nelle mani di Marco Camperi ma la ...