Meteo Protezione Civile domani | tempo generalmente stabile | ma con peggioramento serale

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : “venti di burrasca in tutt’Italia - forti mareggiate” : Allerta Meteo – Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Meteo Protezione Civile domani : condizioni meteo in miglioramento : Nella giornata di domani assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo grazie all'allontanamento della perturbazione che sta interessando in queste ore il Sud. Ecco il bollettino meteo ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...