Google Foto non offrirà più spazio di archiviazione illimitato per i formati video non

Google Allo si aggiorna con la possibilità di esportare chat - foto e video : Nelle scorse ore il team di Google Allo ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android, probabilmente uno degli ultimi L'articolo Google Allo si aggiorna con la possibilità di esportare chat, foto e video proviene da TuttoAndroid.

Google Lens si aggiorna e migliora l’integrazione con Google Foto : Il team di Google Lens ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa app, rendendo ancora più completa l'integrazione con Google Foto L'articolo Google Lens si aggiorna e migliora l’integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Il backup di Google Foto diventerà Express a partire dall’India : Google Foto si arricchirà presto di una nuova modalità di backup denominata Express che avrà il compito di ridurre il consumo di dati necessario. L'articolo Il backup di Google Foto diventerà Express a partire dall’India proviene da TuttoAndroid.

Google Foto lavora a nuove funzioni per gli utenti con connessioni lente e limitate : Google Foto si aggiorna alla versione 4.6 e prepara un miglior supporto agli utenti dotati di connessioni lente o particolarmente limitate. L'articolo Google Foto lavora a nuove funzioni per gli utenti con connessioni lente e limitate proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 Lite torna a mostrarsi in tante nuove foto al fianco di iPhone e Pixel 3 XL : Tanti nuovi scatti di Google Pixel 3 Lite mostrano lo smartphone a confronto con iPhone e altri smartphone della gamma Pixel. L'articolo Google Pixel 3 Lite torna a mostrarsi in tante nuove foto al fianco di iPhone e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Come trovare tutte le foto salvate da Google in archivio : I più nostalgici si ricorderanno sicuramente di Picasa, il software grafico acquistato da Google nel lontano 2004. L’azienda di Mountain View ha deciso di interrompere il supporto nel 2016 per concentrare tutte le proprie risorse in Google leggi di più...

Google Foto introduce il nuovo pulsante di condivisione di album live e riabilita il backup solo quando lo smartphone è in carica : Con lo scopo di semplificare il processo di condivisione di contenuti, Google Foto sta per ricevere un nuovo pulsante "Condividi come album", apparso per alcuni utenti durante la navigazione negli album di persone e animali domestici. Google Foto permette anche di eseguire il backup solo quando lo smartphone è in carica tramite un'opzione disponibile nelle impostazioni di Google (Impostazioni -> Google -> backup di Google ...

Google Pixel 3 : alcune unità affette da “errore irreversibile” nella fotocamera : Una delle punte di diamante del nuovo Google Pixel 3 è certamente la sua fotocamera, ma la crescente lista di bug che affliggono il dispositivo inizia ad avere il suo peso. È da un po’ di tempo che leggi di più...

Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 : Sono arrivate altre funzionalità interessanti di Google Fotocamera sbarcate di recente con il lancio di Google Pixel 3 e 3 XL. E queste ultime arrivano tramite vie terze direttamente ai Pixel di prima e seconda generazione grazie a un aggiornamento che introduce il Motion Metering e l'autofocus predittivo, in inglese Autofocus Tracking. L'articolo Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 ...

Prototipo reale Google Pixel 3 Lite - il fascia media di Mountain View (FOTO) : Potrebbe essere arrivato il momento del Google Pixel 3 Lite, un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato, che aveva già dato le prime evidenze di sé qualche tempo fa (vi avevamo parlato qui del progetto generale). Come riportato da XDA Developers, che si è preoccupata di diffondere anche le prime presunte immagini dal vivo del dispositivo, il Google Pixel 3 Lite non dovrebbe presentare il notch, ed essere alimentato dal processore ...

L'app di Google si prepara a farvi commentare alcuni risultati di ricerca e affina le collezioni - foto - : Lo sport si andrebbe così ad aggiungere ai commenti su libri, film e serie TV già possibili da tempo.

La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme : Dopo un refresh che ha riguardato le versioni Android delle proprie app, Google passa alle interfacce web e aggiorna il look di Google Foto. L'articolo La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite : ecco foto - prezzo e specifiche : Sarà davvero Google Pixel 3 Lite quello che vediamo in una serie di foto e di cui un sito russo fornisce alcune informazioni tecniche? L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite: ecco foto, prezzo e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile : anche Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Global Stabile possono provare Google Fotocamera con Night Sight, a patto di avere i permessi di root sbloccati. L'articolo Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.