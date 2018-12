Fallout 76 | la versione PC al centro della nuova video analisi di Digital Foundry

Fallout 76 : Bethesda al lavoro per risolvere i problemi di hacking della versione PC : Dopo un post su Reddit che afferma che la beta di Fallout 76 può essere hackerata su PC, Bethesda ha ammesso che alcune delle accuse sono valide e richiedono correzioni per prevenire imbrogli.Il tutto è iniziato quando l'utente di Reddit teethare ha pubblicato un ampio elenco di potenziali problemi con Fallout 76 sul subreddit dedicato al gioco. Tra questi è stato scoperto che Fallout 76 può essere modificato sul lato giocatore, con delle ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...